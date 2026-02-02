Imacec supera las proyecciones: Actividad económica sorprende con alza del 1,7% en diciembre

El resultado se debió al crecimiento de los servicios y el resto de bienes. Revisa los detalles y el análisis por actividad.

Este lunes, el Banco Central reveló que la actividad económica nacional creció un 3,2% en diciembre, lo que supera las expectativas del mercado.

Desde el organismo detallaron que la serie desestacionalizada aumentó 0,6% respecto del mes precedente y 1,3% en doce meses.

El resultado del Imacec se debe al crecimiento de los servicios y el resto de bienes, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera. En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por el resto de bienes y el comercio.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 3,0%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,8% respecto del mes anterior y 2,5% en 12 meses.