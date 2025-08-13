Mulet tras los dichos de Kast sobre el Congreso: “Lo pone en potencia como un eventual dictador o un presidente autócrata”

El excandidato presidencial del FVRS, Jaime Mulet, se refirió a los dichos del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, sobre el Congreso. “Aquí no estamos eligiendo un rey, estamos escogiendo a un presidente”, subrayó.

El excandidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, se refirió a los dichos del abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, sobre la relevancia del Congreso.

Consultado por la frase de Kast en un seminario “hoy no hay respeto por la autoridad. El Congreso es importante, pero no tan relevante como algunos piensan”, Mulet respondió: “Me genera cuidado, susto, preocupación“.

El timonel del FRVS recalcó que, si bien el Congreso es una institución que puede estar disminuida o tener una mala apreciación ciudadana, el país se gobierna mediante leyes o, en algunos casos, decretos. Además, señaló que, al revisar las propuestas de Kast, muchas plantean la reducción del aparato estatal.

“Eso requiere ley, requiere tener una política distinta en materia de frontera, eso requiere ley, y una serie de propuestas que yo le he escuchado requieren ley. Entonces que diga que el Congreso no le sirve, creo que es un error de parte de él y creo que lo pone en potencia como un eventual dictador o un presidente autócrata, y eso evidentemente a mí me preocupa, porque la última persona que gobernó por decreto en este país fue el dictador general Augusto Pinochet, con su junta militar”, afirmó.

En ese sentido, complementó que la potestad reglamentaria del presidente de la República son los decretos y reglamentos, es decir, todo lo que no es ley, lo cual también es importante.

Sin embargo, advirtió que, si se quisiera, por ejemplo, eliminar un ministerio o un servicio, se requiere una ley. “Aquí no estamos eligiendo un rey, estamos escogiendo a un presidente”, subrayó.

¿Qué dijo José Antonio Kast?

Durante su exposición en el seminario de Moneda Patria Investments 2025, Kast planteó que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica”.

Respecto a esta situación, el fundador del Partido Republicano aclaró que “cuando uno se postula a Presidente es para hacer el trabajo. Hoy ya tenemos una autoridad contralora que, con las mismas normas, ha cambiado gran parte de los destinos de Chile. Hay falsedades respecto a licencias falsas, hay situaciones muy complejas en el mal uso de los recursos públicos. Durante ocho años tuvimos un ente contralor que no hizo su trabajo; hoy llega una nueva contralora que sí hizo el trabajo. Yo le diría al gobierno: ‘Hagan la pega, hagan el trabajo’”.

Y subrayó: “Jamás he dicho algo distinto a que voy a cumplir la Constitución y las leyes”.