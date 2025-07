Moreira califica como una “locura” los dichos de Kaiser y afirma que busca disputarle el voto duro a Kast

El senador de la UDI, Iván Moreira, señaló en CNN Prime que, si bien fue partidario del régimen militar, considera que en el presente la propuesta de Johannes Kaiser es una “locura”. Además, advirtió que “uno tiene que tener cuidado con lo que dice y con lo que siente, porque puede terminar hiriendo a muchas personas”.

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, se refirió en CNN Prime a las declaraciones del diputado y precandidato presidencial Johannes Kaiser, quien afirmó que respaldaría un nuevo golpe militar en Chile en caso de repetirse condiciones similares a las de 1973.

El militante gremialista reconoció su apoyo al régimen militar, aunque enfatizó que se trata de una etapa de la que la sociedad debe sacar lecciones.

“Yo no voy a renunciar a lo que hice en el pasado y a lo que apoyé con respecto al gobierno militar, pero sí quiero decirle que a mí me parece que lo que quiere el señor Kaiser es generar una competencia con José Antonio Kast, porque entre ellos hay una disputa sobre quién es más duro, quién capta con mayor fuerza el voto duro. Entonces, usted comprenderá que aquí tenemos a un candidato presidencial —entre comillas— que cree que los problemas de la democracia se solucionan con tanques en la calle. A mí me parece que eso solo genera más división entre los chilenos. A él le interesa captar ese voto duro que también busca Kast, porque entre ellos tienen esa competencia”, planteó.

Consultado por el periodista Ivo Goic sobre si su visión ha cambiado a 50 años del golpe de Estado, Moreira respondió: “La democracia la destruyó la izquierda en nuestro país, y se produjo una acción militar porque Chile estaba al borde de una guerra civil. La gente tiende a olvidar el pasado”.

No obstante, recalcó que los problemas actuales del país deben solucionarse con más democracia, aunque esta sea imperfecta.

“Encuentro que es una locura plantear, en este minuto, y más aún cuando estamos próximos a una elección presidencial que podríamos ganar, que a alguien como Kaiser se le ocurra salir con este tipo de lenguaje. ‘Ah, es que yo digo lo que siento’, sí, pero uno tiene que tener cuidado con lo que dice y con lo que siente, porque puede terminar hiriendo a muchas personas. Yo lo hice en el pasado, pero hay una cosa que nuestra generación aprendió: éramos una generación muy ajena a lo que significaban los derechos humanos. Sin embargo, con el tiempo, durante estos 50 años, hemos aprendido sobre su universalidad. Y eso no significa renunciar a la historia o al pasado”, remarcó.

En esa línea, enfatizó que no validaría bajo ningún punto de vista un golpe de Estado, y que las Fuerzas Armadas deben permanecer en sus cuarteles, defendiendo la soberanía nacional.

“Yo no quiero que las Fuerzas Armadas y de Orden en Chile pasen 30 o 40 años desfilando por los tribunales de justicia”, concluyó.