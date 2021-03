La conductora de Conexión Global Prime se refirió a la persecución política en contra del ex presidente Evo Morales y la ex mandataria interina y presa, Jeanine Áñez. "La esperanza es que la oposición y el oficialismo aprendan a ganar sólo en las urnas el poder, y que la alternancia sea un valor y no sinónimo de inestabilidad", señaló.