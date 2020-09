La soprano y directora de ópera, Miryam Singer, fue reconocida este lunes con el Premio Nacional de Artes Musicales 2020 y se convirtió en la cuarta mujer en recibirlo. Algo que agradece, emociona y, por sobre todo, ve como una oportunidad para que darle más espacio a esta expresión artísitca.

“Estoy tremendamente emocionada, casi no podía respirar cuando me llamó la ministra (Consuelo Valdés), porque es una sorpresa“, comentó la artista en entrevista con CNN Chile, junto con señalar que fue postulada al reconocimiento por el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez.

Singer, quien debutó en los escenarios el año ’84 y empezó a hacer ópera el ’95, agregó que “gran parte del tema hoy es que soy mujer y estoy recibiendo el premio como una mujer, como una representante de un género que ha sido históricamente pospuesto y creo que estamos abriendo una nueva hoja en la historia de la humanidad. Esta es una nueva era y espero ser la última persona que gana un premio en tanto mujer, que de aquí para adelante no exista ese distingo”.

En la misma línea, la académica aseguró que el género “tiene mucho que ver” y contó que “siempre estuve trabajando en un terreno masculino. Las mujeres que han hecho lo que he hecho yo no existen.

También aseveró que “si examina la escena operática internacional no va encontrar una mujer que sea cantante, directora de ópera y diseñadora. No estoy segura que exista un hombre que pueda reunir esas tres competencias, pero ciertamente no hay mujeres que lo hayan hecho“.

“El hecho de que soy una mujer haciendo un trabajo que invade y ocupa un lugar tradicionalmente reservado para tres hombres es distinto“, expresó.

Junto a lo anterior, Singer destacó que “este premio es un gran espaldarazo a la ópera, es una demostración que la opera puede instalarse de igual a igual con el resto de las músicas“.

“No hay ninguna diferencia entre formarse como público en la ópera que en el rock, música popular, folclórica, porque en términos de dificultad no es distinto, son simplemente otras maneras de hacer música”, reflexionó.

Al respecto, manifestó que “cuando a un niño se le expone desde que tiene cero años a un tipo de música, supongamos que el rock, ese niño va incorporando esos sonidos hasta que se le metan en su ADN. Crece en ese ambiente sonoro, le es familiar, connatural al aire que respira”.

Es por eso que concluyó que “lo único que estoy diciendo es que así como está ese tipo de ambiente sonoro en la educación de los niños, también puede estar la ópera y tiene el plus que en su realización están muchísimos profesionales, saberes, disciplinas y personas preparadas”.

Hasta Miryam Singer, sólo Margot Loyola (1994), Elvira Savi Federici (1998) y Carmen Luisa Letelier (2010) habían ganado el premio.