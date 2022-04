En un nuevo capítulo de Tolerancia Cero, la conductora y periodista de CNN Chile, Mónica Rincón, reflexionó: “No quiero hablar del ex ministro de Salud, Enrique Paris, sino del niño que tuvo que sufrir amenazas, porque su orientación sexual era diferente; del adolescente que tuvo que sufrir la presión de casarse con una mujer, cuando para él eso era ser deshonesto; del adulto que a los 73 años le cuenta todo esto al país. Esto es sobre tantos y tantas quienes han sufrido discriminación por querer amar no siendo heterosexuales“. Asimismo, realizó un llamado a “aún hay crímenes de odio, aún el 41% de los miembros de la comunidad trans se suicida porque este país les hace insoportables sus vidas. Que no sean necesarios 73 años para poder hablar estos temas, que ni siquiera sea tema a quién amar”.