En su minuto de confianza, la periodista y conductora de CNN Chile, Mónica Rincón, se refirió a la investigación por la corrupción en el alto mando del Ejército. Al respecto, señaló que “hemos visto como el ex comandante en jefe ha tratado de dilatar su declaración exigiendo hacerla en Lo Curro, cosa a la que no obliga el código militar. Obliga ir al despacho y guardó silencio. ¿Puede decir que está haciendo uso de lo que el sistema le permite? Sí. ¿Puede decir también, a la vez, que está colaborando con la investigación? No“. Sobre los imputados, la periodista aseguró que “han tratado y van a seguir tratando de paralizar las aristas ante el Tribunal Constitucional alegando que este sistema procesal antiguo, bajo el cual está la justicia militar, les da menos garantías”. “Afortunadamente hay veces en que las cosas cambian, y una magistrada como Romy Rutherford está dispuesta a avanzar con firmeza, seriedad, a pesar de haber sido espiada y de todos los obstáculos. Todo el país y también el Ejército deberían estar agradecidos de un trabajo que va a permitir separar a los corruptos de la gran mayoría que no lo son“, sentenció.