Ministro del Trabajo cuestiona a la UDI por tramitación de Sala Cuna: “Es una mala noticia para las madres y mujeres de Chile”

En entrevista con CNN Chile Radio, Giorgio Boccardo abordó la decisión de la UDI de no convocar a la Comisión de Educación y frenar la discusión del proyecto de ley.

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, acusó a la UDI por trabar la tramitación del proyecto de ley de Sala Cuna Universal y reafirmó la importancia de la iniciativa.

“Era la posibilidad por primera vez que padres y madres accedieran al derecho, que las mujeres que trabajan en las empresas de menor tamaño pudieran contar con Sala Cuna y trabajaran en igualdad de condiciones y saber que sus hijos iban a estar bien cuidados en Salas Cuna con estándar educativo” sostuvo en CNN Chile Radio.

“Es una decisión irresponsable (de la UDI), este proyecto tenía una expectativa ciudadana muy relevante. Es primera vez que tenemos a la sociedad civil, a los gremios, a los técnicos y a una amplia mayoría del Congreso a favor de un proyecto de Sala Cuna para Chile”, advirtió, añadiendo que “es una mala noticia para las madres y mujeres de Chile“.

Desde la UDI, defendieron su postura asegurando que el proyecto de tenía problemas de financiamiento y una tardía presentación de indicaciones, lo que “impedía un análisis serio”.

Ante esto, Boccardo explicó que se financiaría mediante una cotización 0,2% del empleador, más 0,1% de seguro de cesantía.

El titular del Trabajo aclaró que el financiamiento sería gradual, ingresando primero las mujeres y después los hombres. Asimismo, señaló que inicialmente, iba a existir un aporte del Estado para constituir el fondo de Sala Cuna.

Además del aporte del Estado, indicó se conformaría una comisión técnica encargada de velar por el aporte que se iba a entregar a las Salas Cunas adscritas al fondo y de analizar la sostenibilidad en el tiempo.

“Esperamos que la UDI le pueda explicar al país por qué perdimos esta oportunidad luego de haber construido un acuerdo histórico y transversal en materia de Sala Cuna”, cerró.