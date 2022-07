En una nueva edición de Tolerancia Cero, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó algunos lineamientos del proyecto de reforma tributaria que presentó el pasado 1 de julio.

En ese sentido, reconoció el trabajo del ex ministro de la cartera, Ignacio Briones. “Hay que decir que en Chile hemos ido reduciendo bastante las exenciones, no estamos en la misma situación de 15 años atrás. Hubo algunas reducciones que se dieron en las reformas del 2014, pero sobre todo en el 2020 y luego con el financiamiento de la PGU se redujo bastante más”, dijo.

“En eso hay que reconocer el mérito del ex ministro Briones. Como se recordará, él formó una comisión para revisar todas estas exenciones”, agregó.

Sobre eventuales transferencias de dinero directas para las familias más vulnerables, el secretario de Estado no descartó estas ayudas, señalando que: “Podemos esperar en los próximos días noticias en materia de apoyo a los hogares y las pymes”.

1. “Me parece algo ofensivo para el Presidente y para mí”

Por dichos de Felipe Kast sobre reforma tributaria: “La verdad es que me parece algo ofensivo para el Presidente y para mí, porque supone que tenemos por así decirlo intenciones ocultas o alguien quiere manejar la política fiscal de una manera poco responsable y la verdad es que el Presidente Boric ha señalado esto desde un comienzo, su compromiso con la responsabilidad fiscal, todo el proceso de preparación de esta reforma lo hemos ido conversando con el Presidente”.

“Entonces creo que, yo no soy político, no he hecho mi vida política, pero uno esperaría que frente a un proyecto tan importante, nos concentremos en el fondo y no en las suposiciones”.

2. Sobre eventual rechazo de la reforma tributaria: “Las tensiones sociales podrían ser mayores”

“Es probable que las tensiones sean mayores. Durante estos últimos dos años y medio hemos visto muchas personas que por un motivo u otro piensan en que hay algo que va a gatillar nuevos estallidos sociales, yo no quisiera sumarme a esa línea, pero sí decir que las tensiones sociales pueden ser mayores”.

3. Sobre el Crédito con Aval del Estado:

“Es importante encontrar una forma de financiamiento que implique que una persona de bajos recursos, no va a estar pagando por un beneficio para un profesional“.

4. “Hay que reconocer el mérito al ex ministro Briones”

5. “Es algo que vamos a ver en los próximos días”

Sobre eventuales transferencias directas a las familias más vulnerables en invierno: “IFE es un término que no es muy adecuado para referirse a la situación actual”.

-¿Va a haber un bono de invierno?

-“Lo que estamos trabajando es algunas medidas que van a profundizar sobre lo que ya hemos estado haciendo en términos de apoyar a los hogares, apoyar a las pymes en momentos más difíciles”.

-¿Va a haber una transferencia directa de dinero a los hogares en el invierno?

-“Eso lo vamos a ver los próximos días. Podemos esperar en los próximos días noticias en materia de apoyo a los hogares y las pymes”.