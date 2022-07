Este domingo se entregó una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la quinta semana de junio, donde se reveló que la aprobación del presidente Gabriel Boric cayó a un 33%. Mientras que la opción Rechazo en el Plebiscito de Salida se mantuvo en un 51%.

Asimismo, la desaprobación al mandatario subió 15 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, posicionándose en un 62%.

Lee también: Convencionales ofician a la Mesa Directiva exigiendo la entrega del texto definitivo que se presentará al país

Plebiscito de Salida

Respecto al Plebiscito de Salida, la opción Rechazo se mantiene en un 51%, 17 puntos por sobre la opción Apruebo que se ubica en un 34%. Mientras que un 15% no sabe, no responde o no votaría el próximo 4 de septiembre.

Asimismo, la opción Apruebo continúa siendo más alta entre los jóvenes de 18 a 34 años (43%), entre los que se identifican con la izquierda (73%) y entre los que votaron Apruebo en el plebiscito de entrada (58%). En tanto, la opción Rechazo se impone en los demás segmentos, con especial diferencia entre las personas sin posición política (48%) y quienes no votaron en el plebiscito de entrada (53%).

Lee también: Gobierno presentó Plan de Emergencia Habitacional: Buscará la construcción de 260 mil nuevas viviendas

Sobre las expectativas del resultado del 4 de septiembre, un 50% cree que ganará el Rechazo, mientras un 43% piensa que vencerá el Apruebo.

En cuanto a las alternativas del plebiscito, 57% está porque se rechace para que se proponga otro proceso que permita tener una nueva Constitución o se mantenga la actual y 39% está porque se apruebe para reformar el texto en lo que sea necesario o se aplique tal como se propuso.