Con una novedad: Así formará la U contra Independiente por los octavos de final ida de Sudamericana

Universidad de Chile definió su oncena para enfrentar a Independiente de Avellaneda en la ida de octavos de la Copa Sudamericana. El técnico Gustavo Álvarez sorprendió dejando a Marcelo Díaz en la banca y apostando por el regreso de Nicolás Ramírez tras superar una lesión.

Universidad de Chile pondrá todas sus fichas en la Copa Sudamericana, dejando en pausa el Campeonato Nacional. Este miércoles, desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional, el equipo recibirá a Independiente de Avellaneda por la ida de los octavos de final.

Así formará la U

En la última práctica realizada el martes en el Centro Deportivo Azul, el técnico Gustavo Álvarez confirmó la alineación titular. En el arco, Gabriel Castellón será nuevamente el encargado de resguardar la portería.

La principal novedad será el regreso de Nicolás Ramírez a la zaga tras superar la luxación de hombro sufrida en el Superclásico del 12 de julio. El defensa compartirá la última línea con Matías Zaldivia y Franco Calderón, desplazando a Marcelo Díaz al banco. En el mediocampo, Charles Aránguiz asumirá el rol de organizador.

Fabián Hormazábal y Felipe Salomoni ocuparán las bandas, mientras Israel Poblete y Javier Altamirano serán los volantes mixtos. En ofensiva, se mantendrá la dupla de Lucas Assadi y Lucas Di Yorio, ambos en racha tras anotar en el último duelo por liga ante Unión Española.