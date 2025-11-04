Gajardo dice que “sería desolador” y “un retroceso” idea de Kaiser que beneficiaría a internos de Punta Peuco como Krassnoff

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sostuvo en CNN Prime que las alusiones del candidato Johannes Kaiser “me dejan sin cuidado” y que sería "un retroceso enorme para el país que vuelva a imperar la impunidad” en caso de indultar a adultos mayores como los condenados por crímenes de lesa humanidad.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, entregó detalles en CNN Prime sobre el anuncio del Presidente Gabriel Boric, quien confirmó que Punta Peuco pasará a ser un penal común.

En esa línea, Gajardo destacó que la medida es relevante tanto desde una perspectiva política como práctica. Explicó que con esta decisión se pone fin a un recinto especial creado para personas que cometieron graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, lo que calificó como una situación “anómala” dentro del sistema penitenciario.

Asimismo, detalló que este martes 4 de noviembre el Diario Oficial publicó la modificación del Decreto Supremo de 1995, que formaliza el cambio en la condición del penal.

En cuanto a los internos, el ministro detalló que actualmente 141 personas se encuentran recluidas en el recinto. Respecto al perfil de las nuevas personas privadas de libertad que podrían ingresar, aclaró que la segregación la determina Gendarmería, institución que cuenta con los antecedentes técnicos necesarios. “Se trata de personas con bajo compromiso delictual y de una edad similar a quienes están en Punta Peuco”, precisó.

Sobre las condiciones del penal, señaló que actualmente alberga a más internos de los que debería tener y que eventualmente podría recibir a más, aunque ya se están realizando obras para ampliar las plazas disponibles.

Consultado por las declaraciones de la diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, quien afirmó: “Nosotros tenemos que ser firmes en decir que los violadores de derechos humanos, los criminales de lesa humanidad merecen el castigo que tienen y merecen estar en cárceles comunes y no en cárceles de privilegio como estaban en Punta Peuco. Por eso valoramos la decisión del Gobierno de transformar Punta Peuco en una cárcel común y creo que ninguna moción que pretenda liberar a estas bestias puede seguir avanzando en el Parlamento”, respondió: “Yo creo que nunca tenemos que tratar a las personas de otra forma que no sea con respeto y como personas, independientemente del crimen que hayan cometido”.

“Sería desolador que ocurriera algo como lo que plantea el candidato”

Al ser consultado por la periodista Mónica Rincón respecto a los dichos del candidato presidencial Johannes Kaiser en el debate radial de Archi sobre la situación de Miguel Krassnoff, el secretario de Estado abordó la posibilidad de un indulto presidencial que beneficiaría a los internos de Punta Peuco.

En ese sentido, subrayó que “sería un retroceso enorme; a nuestro país le costó mucho tener justicia. Hoy día tenemos condenados por los crímenes más horrendos que se cometieron durante la historia de nuestro país en la dictadura militar”.

Asimismo, recalcó que, aunque se ha avanzado en materia de justicia, aún existen causas abiertas: “Creo que sería un retroceso enorme para el país que vuelva a imperar la impunidad”, enfatizó, y reiteró “sería desolador que ocurriera algo como lo que plantea el candidato”.

En relación con las declaraciones de Kaiser y Evelyn Matthei sobre las osamentas, el ministro Jaime Gajardo aclaró que el Servicio Médico Legal (SML) ha sido claro: “No hay ninguna osamenta vinculada a personas detenidas desaparecidas que se encuentre en el SML, ninguna, que se supiera, con conocimiento de aquello. No tenemos antecedentes en otras reparticiones públicas”.

Además, sostuvo que todos los antecedentes sobre este caso fueron remitidos al Ministerio Público para que se realicen las pericias correspondientes.

Finalmente, respecto a las alusiones personales realizadas por el diputado del Partido Nacional Libertario, Gajardo señaló que “me dejan sin cuidado” y enfatizó que durante esta administración se han implementado diversas políticas para avanzar en materia de derechos humanos, entre ellas el Plan Nacional de Búsqueda, destinado a encontrar las trayectorias finales de las personas detenidas desaparecidas.

“El llamado que yo haría es que las personas que pueden colaborar para encontrar la verdad que requiere nuestro país tienen esa información y la pueden entregar. Ellos saben lo que pasó con las personas detenidas desaparecidas, conocen los paraderos de quienes aún no han sido encontrados. Esas personas hoy están en el Centro de Detención Til Til (ex Punta Peuco). Esas personas, con nombre y apellido, como Krassnoff, por ejemplo, tienen mucho que colaborar con el país”, cerró.