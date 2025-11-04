Kaiser abre la puerta a indulto a Miguel Krassnoff, criminal condenado a más de mil años de cárcel

El abanderado del Partido Nacional Libertario además aseguró que "usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel solo porque no le cae bien políticamente".

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se refirió al cierre de Punta Peuco anunciado ayer lunes por el Presidente Gabriel Boric.

En el marco del debate radial de Archi de este martes, se le preguntó si es que indultaría a Miguel Krassnoff, exintegrante de la DINA condenado a más de mil años de prisión por delitos contra los derechos humanos.

Al respecto, Kaiser sostuvo que “resulta que los derechos humanos nos interesan solamente cuando afectan a un sector, y no cuando afectan a otros sectores”.

“El hecho es que todas las personas en Chile y el Estado está obligado a respetar los derechos humanos de todas las personas, también de los prisioneros que están en poder del Estado y muchos de los cuales han sido condenados injustamente, como demostró el caso del coronel fallecido en Punta Peuco, que había sido condenado por el secuestro de la persona que apareció en Argentina“, acotó.

Del mismo modo, aseguró que “cuando no se identifica a cientos de detenidos desaparecidos porque no existe el interés político de hacerlo, cuando el ministro de Justicia, el director del Servicio Médico Legal y el subdirector del Servicio Médico Legal son todos del Partido Comunista y no identifican, entonces no hablemos aquí de justicia“.

En esa línea, indicó que “aquí de lo que estamos hablando es de una operación política para mantener un tema abierto a costa de la paz de Chile”.

Consultado sobre si indultaría a Miguel Krassnoff, aseguró que “voy a cerrar el capítulo 73 – 90 definitivamente. También el que se siga pagando a exonerados y falsos exonerados políticos por generaciones. Ya basta del abuso que ha sido toda esta política, supuestamente de reparación, que ha sido pura venganza“.

Nuevamente consultado sobre si indultaría a Krassnoff, dijo que “voy a cerrar el capítulo, para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel solo porque no le cae bien políticamente”.