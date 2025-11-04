Ministro Gajardo responde críticas del alcalde de Tiltil por Punta Peuco y llama a la “tranquilidad”

El titular de Justicia se refirió en CNN Prime, a las críticas del alcalde de Tiltil respecto a que Punta Peuco pase a ser un recinto penal. En ese contexto, hizo un llamado a la tranquilidad y que Gendarmería tiene el compromiso de garantizar la seguridad del establecimiento penitenciario.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió en CNN Prime a las preocupaciones expresadas por el alcalde de Tiltil, César Mena Retamal, respecto a la decisión del Presidente Gabriel Boric de que Punta Peuco pase a ser un penal común.

En ese sentido, comentó: “Que esté más bien tranquilo. En el establecimiento se están realizando obras para mejorar parte de la infraestructura. En cualquier caso, Gendarmería garantizará la seguridad del recinto en su conjunto, y también se adoptarán medidas para resguardar la seguridad del sector”.

Respecto al recurso de protección interpuesto por la Fundación Justicia y Verdad en contra del decreto que dispone la medida, subrayó que “en ningún caso puede ser considerado un acto arbitrario o ilegal; está dentro de las facultades del Ministerio de Justicia”.

Asimismo, enfatizó que, a través de dichas facultades, “se puede crear, modificar o poner término a un establecimiento penal, y lo anómalo en este caso era que existiera un recinto especial para personas que violaron los derechos humanos”.

Finalmente, precisó que la Contraloría General de la República(GGR) hizo una toma de razón del decreto y consideró que el acto “era absolutamente legal”.

“Habrá que ver los recursos que se interpongan, si los declaran admisibles. Si así ocurre, nosotros informaremos y la justicia resolverá”, cerró.