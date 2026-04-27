Ministro Arrau y el mea culpa del gobierno por aumento de desaprobación: “Ha habido, llamémoslo, desprolijidades”

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, abordó este lunes el desempeño del Gobierno en las encuestas, reconociendo, en conversación con Tolerancia Cero, falencias en la gestión y en la forma en que se han comunicado algunas medidas.

“Podríamos haber comunicado más, podríamos haber mejorado cosas. Ha habido, llamémoslo, desprolijidades”, admitió.

Durante el fin de semana la encuesta Plaza Pública – Cadem, reveló que un 41% (-1 punto) de los encuestados aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, mientras que un 53% (+3 puntos) la desaprueba.

El secretario de Estado también apuntó a elementos externos que, a su juicio, han influido en la evaluación del Ejecutivo, mencionando particularmente el alza en las bencinas.

“Si hubiera sabido que el petróleo se iba a duplicar de costo, bueno, era algo que estaba dentro de las posibilidades, pero bastante inesperado, y eso influye bastante dentro de las encuestas”, señaló.

En esa línea, Arrau planteó que la gestión pública está sujeta a múltiples variables y que siempre existe margen de mejora.

“La perfección no existe en este mundo, siempre las cosas se pueden hacer mejor, y probablemente hay alguien más capaz que uno”, sostuvo.

Pese a las críticas, el ministro defendió el trabajo realizado en las primeras semanas de gestión, destacando el foco en áreas prioritarias.

“Hemos estado 45 días, hemos hecho una brutalidad de cosas, hemos estado ahí, concentrados en empleo y seguridad”, afirmó.