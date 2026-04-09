Ministra Lincolao revela detalles de la agresión que recibió en la UACh: “No hubo acuerdo para que no entrara Carabineros”

La secretaria de Estado se refirió en CNN Chile Radio a la reciente agresión que recibió durante su visita a la Universidad Austral, en Valdivia.

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, desmintió este miércoles que hubiera existido un acuerdo con el rector de la Universidad Austral de Chile (UACh) para impedir el ingreso de Carabineros durante la agresión que sufrió en Valdivia.

En conversación con CNN Chile, la secretaria de Estado fue consultada por la versión entregada por el rector, quien había señalado que ambos habrían decidido no pedir el ingreso de personal policial. Frente a eso, Lincolao fue categórica: “No hubo un acuerdo”.

“Yo nunca acordé nada con nadie porque a mí nunca llegó una conversación a ese nivel”, afirmó la ministra, quien añadió que durante las más de dos horas y media que permaneció al interior del recinto su preocupación estuvo puesta en que existieran medidas para evitar una situación de ese tipo.

Lincolao relató que la jornada había transcurrido con normalidad hasta el ingreso al auditorio, cuando un grupo de estudiantes irrumpió con empujones y gritos en el lobby del lugar. Según contó, desde ese momento comenzaron los insultos, algunos de ellos con alusiones a su etnia, y luego vinieron agresiones físicas.

La ministra sostuvo que recibió varios golpes en la cabeza con botellas de agua y otros objetos. También señaló que tanto ella como las personas que la acompañaban fueron agredidas mientras intentaban desplazarse por el recinto.

La secretaria de Estado explicó además que, en medio del encierro, el rector le pidió conversar con tres dirigentas estudiantiles para intentar bajar la tensión. Según relató, aceptó hacerlo y durante ese diálogo les preguntó por qué la mantenían retenida y si consideraban aceptable esa situación.

Pese a esa conversación, Lincolao insistió en que lo ocurrido no puede relativizarse. A su juicio, se trató de un episodio grave de violencia al interior de un espacio que debiera estar dedicado al diálogo y al conocimiento.

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