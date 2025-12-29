Máximo Pacheco afirma que renunció a la dieta por NovaAndino Litio: “No veré ni un peso”

El presidente del directorio de Codelco afirmó que las críticas por un doble sueldo son "infundadas", pues aseguró que esta jornada renunció a la dieta que habría recibido en NovaAndino mientras esté en su cargo en la estatal del cobre.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, aseguró que este lunes renunció a la dieta que habría recibido como director de NovaAndino Litio, el gigante del mineral blanco que nació del acuerdo entre Codelco y SQM para la extracción en el Salar de Atacama.

En entrevista con Hoy Es Noticia, Pacheco respondió a las críticas sobre que ahora “cobraría el doble” al pertener a ambos directorios, algo que calificó de “infundado” dado que esta jornada ya habría renunciado a lo que habría sido una segunda dieta.

“Es una crítica completamente infundada de aquellos que no saben que yo renuncié hoy a la dieta de director de NovaAndino Litio mientras sea presidente de Codelco. Por lo tanto, no veré ni un peso incrementado mis beneficios ni mi dieta por esta designación”, afirmó en diálogo con Matilde Burgos.

Noticia en desarrollo…