Nace un gigante del litio: Codelco y SQM crean “Nova Andino Litio” para operar en el Salar de Atacama hasta 2060

La alianza público-privada se materializó tras la fusión de filiales y garantiza el control estatal en el directorio que sesionará por primera vez este lunes.

Codelco y SQM sellaron definitivamente su alianza estratégica para la explotación del Salar de Atacama este sábado 27 de diciembre.

Ambas empresas realizaron el anuncio a través de un Hecho Esencial ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

De esta forma, la nueva entidad fue nombrada como Nova Andino Litio SpA.

Esta nueva sociedad fusiona los activos de las filiales Minera Tarar (Codelco) y SQM Salar, y las firmas indicaron que su misión será liderar la exploración, producción y comercialización del mineral estratégico en el yacimiento hasta el año 2060.

La estructura de la nueva compañía asegura el control estatal prometido por el Ejecutivo. El directorio, que tendrá su sesión inaugural este lunes 29 de diciembre, estará compuesto paritariamente pero con la presidencia en manos de la cuprífera estatal.

Por parte de Codelco asumirán Máximo Pacheco, Josefina Montenegro y Alfredo Moreno; mientras que SQM estará representada por su gerente general, Ricardo Ramos, junto a Hernán Uribe y Manuel Ovalle.

Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, sostuvo que “Codelco da hoy un paso estratégico para participar activamente en la producción del litio. Esta asociación con SQM nos llena de orgullo y refleja una nueva forma de colaboración público-privada“.

Por su parte, Ricardo Ramos, gerente general de SQM, destacó que Nova Andino Litio permitirá proyectar el desarrollo del salar combinando “estándares de excelencia operativa y sostenibilidad” para competir en los mercados globales.