Incumplimiento de meta fiscal: Acevedo le resta responsabilidad a Grau y dice que “el ministro Marcel ya sabía antes de irse”

El exdirector de Presupuestos comentó en Hoy Es Noticia cuáles han sido, a su juicio, los principales efectos negativos que trae consigo el escenario de déficit estructural superior a lo previsto inicialmente, apuntando que en la administración actual se tomó la decisión "ideológica" de que el gasto fiscal no podía ajustarse.

La errada estimación en cuanto al déficit estructural, que se preveía en 1,1 y terminó en -3,5% del PIB, sigue significando críticas hacia el Gobierno y, en específico, al trabajo que realizó el Ministerio de Hacienda durante la administración del Presidente Gabriel Boric.

Una de las voces críticas con la distancia que hay entre las proyecciones y los resultados es el exdirector de Presupuestos Matías Acevedo, quien abordó el tema en conversación con Hoy Es Noticia.

Para Acevedo una de las aristas más preocupantes tiene que ver con que esto estaba pronosticado tanto por el mercado como por el Consejo Fiscal Autónomo, pues a juicio suyo en algún punto Hacienda tomó la decisión de no ajustarse y dejar pasar este problema.

En ese sentido, los cuestionamientos se vuelcan no sobre el actual ministro de la cartera, Nicolás Grau, sino contra su antecesor: Mario Marcel, uno de los ministros mejor evaluados.

“Esta administración sobre el gasto público tiene una mirada ideológica. Escuchamos hace unos días atrás a la directora de Presupuestos que acá el problema eran los ingresos, no los gastos. Pero, en un hogar cuando los ingresos familiares caen por algún desempleo, alguna caída en la renta, yo tengo que ajustar los gastos a los ingresos que tengo, no tengo ninguna posibilidad de seguir gastando lo que no tengo”, comentó Acevedo.

Por ello, agregó, al ver cómo fueron actuando desde Hacienda podría decir que “el gasto no era una variable de ajuste”.

“Quiero ser justo con el ministro Grau, porque él es el que está dando la cara hoy día, pero el incumplimiento de las metas en los últimos dos años el 80% estaba jugado hasta antes que renunciara el ministro Marcel. El ministro Marcel sabía perfectamente que el resultado de la operación renta después de las devoluciones que se hicieron en julio, no era el resultado que él esperaba y por lo tanto, probablemente nuevamente íbamos a estar en año de incumplimiento”, dijo el economista.

Las críticas de Acevedo también vuelven a quien está en el cargo en el que él mismo estuvo, la actual Dipres Javiera Martínez. Esto, pues más allá de las razones que ella ha entregado sobre la distancia que existe entre lo previsto y el resultado, la falencia que el economista detecta persiste de todas formas.

Por un lado, está que entre sus declaraciones señaló que el elevado precio del cobre terminó significando que el déficit se exacerbara. Sin embargo, a juicio de Acevedo esto justificaría tan solo 0,5 de los 3,5 puntos porcentuales del PIB a los que llegó el déficit estructural; cediéndole el punto a Martínez, agregó, de todas formas la meta se incumple en tres veces lo esperado. “Eso es lo que nos tiene que preocupar y por eso la regla fiscal es importante”, añadió.