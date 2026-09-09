Martorell (RN) critica dichos de Judd sobre el estallido: “Es complejo plantear una situación así sin haber entregado los antecedentes previamente a la justicia”

Polémica generaron los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre la supuesta implicancia de grupos de izquierda en el estallido social.

En entrevista con CNN Prime, el diplomático afirmó que existe un análisis de inteligencia estadounidense que vincula las manifestaciones de 2019 con organizaciones y activistas de izquierda.

“Solo tienes que ver a esos manifestantes. Los manifestantes, en su gran mayoría, estaban alineados ideológicamente con la izquierda. Cuando uno mira la gran mayoría de las protestas, ya sea aquí en Chile o en Estados Unidos, la gran mayoría provienen de instituciones de izquierda o de la ideología de izquierda”, aseveró.

Judd también dijo que “la inteligencia recopilada por las fuerzas policiales como por las agencias de inteligencia muestra claramente de qué dirección proviene cuando se producen estas protestas”. Consultado sobre el estallido, comentó que “en 2019, lo que nuestra inteligencia dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”.

La situación generó que el Gobierno citara al embajador a una reunión para solicitar antecedentes sobre sus declaraciones: El Ejecutivo “considera de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo y ponerla a disposición de las instancias que correspondan para dar con los responsables de los actos de violencia”.

Bajo ese contexto, la secretaria general de Renovación Nacional (RN), Katherine Martorell, indicó en entrevista en CNN Chile Radio que es fundamental que, si el embajador plantea dicha información, entregue los antecedentes ante las autoridades respectivas.

#CNNChileRadio | Katherine Martorell, secretaria general de RN sobre comentarios del embajador de EE.UU. Brandon Judd relacionados con el Estallido Social: “Es complejo cuando se señala una información por los medios, no vía oficial, y con tan poca claridad con respecto a la… pic.twitter.com/BjjHi1qBeg — CNN Chile (@CNNChile) September 9, 2026

De todos modos, sostuvo que “es muy complejo plantear una situación como esa sin haber entregado los antecedentes previamente a la justicia. Chile es un país que se ha estado levantando de lo que ocurrió durante el 2019, que generó muchos costos, pérdidas, generó dolores, inseguridad, hubo muchas situaciones de delito, una crisis política e institucional muy grande”.

“Entonces me parece que esa información es realmente fundamental entregarla, si es que existe, y que no sea algo que se dice de un día para otro porque eso contribuye también a la inestabilidad”, recalcó Martorell, añadiendo que lo correcto es que si efectivamente se tiene esa información, “saber desde cuándo existe, cuáles son realmente las fuentes, más allá de hablar de inteligencia, cuáles son las fuentes, cuáles serían estas coordinaciones, de qué se trata, qué efectos produjeron”.

“Porque una cosa es decir ‘hubo coordinación de la izquierda’, y esa coordinación, ¿qué implicó finalmente? ¿Se cometieron delitos desde esa coordinación o esa coordinación se refería a manifestaciones o se refería a qué partidos o quizás no eran partidos, eran movimientos? Entonces me parece que es complejo cuando se señala una información por los medios primero, no vía oficial, por los medios y con tan poca claridad respecto a la misma”.

#CNNChileRadio | Katherine Martorell, secretaria general de RN sobre comentarios del embajador de EE.UU. Brandon Judd relacionados con el Estallido Social: “Me parece inapropiado hacer una declaración como esa por la prensa y sin antecedentes”. pic.twitter.com/Bp6114NnD7 — CNN Chile (@CNNChile) September 9, 2026

En ese sentido, la secretaria general de RN aseguró que el Gobierno hace lo correcto en contactarse con el embajador para solicitar antecedentes.

Consultada sobre si el embajador se equivocó al entregar las declaraciones, respondió: “Me parece inapropiado hacer una declaración como esa a través de la prensa y sin antecedentes. En el momento en que el gobierno lo cita para aclarar los dichos, está reconociendo que no ha recibido ningún tipo de información oficial”.

“Creo que la forma correcta era, en el momento en que se tuvo la información, haberla inmediatamente entregado, haber colaborado con esa información de inteligencia para que Chile, con sus instituciones, pudiera verificar si es correcta o no. Pero no creo que sea prudente para nada hacerlo a través de los medios de comunicación, y mucho menos no haberlo hecho antes con el gobierno y no haber entregado los antecedentes respectivos, sino que simplemente haber dicho ‘nosotros tenemos información'”, cerró.

#CNNChileRadio | Katherine Martorell, secretaria general de RN sobre Brandon Judd: “Dada las incertidumbres en muchos temas relacionados con el 18 de Octubre, la transparencia es esencial”. pic.twitter.com/4wRqCBnzaU — CNN Chile (@CNNChile) September 9, 2026

De ese modo, Martorell dijo esperar que se puedan entregar todos los antecedentes para poder esclarecer si estos son efectivos.

El estallido “fue un momento muy duro para todos los chilenos, para las instituciones; estuvimos en un momento donde la democracia estuvo en juego. Me parece que los comentarios livianos respecto a este tipo de cosas a través de los medios no es la forma, no es correcto. Así que, si es así, porque el comentario ya está hecho, pero si es así, que se entreguen rápido los antecedentes, que exista la mayor transparencia posible desde Cancillería y que se adopten las medidas que correspondan, si es que efectivamente hay que hacerlo o hay información contundente para hacerlo”.

“Aquí la clave es, dadas las incertidumbres que existen en muchos temas relacionados con lo que ocurrió el 18 de octubre, la transparencia es esencial“, sentenció.