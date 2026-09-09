Gobierno desvinculó a abogado que fue formalizado por femicidio frustrado: Prestaba servicios en la Subsecretaría de Seguridad desde 2025

El Gobierno informó la desvinculación del abogado que fue formalizado este martes por el delito de femicidio frustrado.

En un comunicado, la Subsecretaría de Seguridad Pública indicó que el profesional, “quien prestaba servicios en esta institución desde 2025 y fue formalizado ayer por el delito de femicidio frustrado, fue desvinculado de la institución”.

Según consignó 24 Horas, el abogado habría prestado asesorías en el marco del programa Calles Sin Violencia.

“Esta Subsecretaría reafirma su rechazo categórico a toda forma de violencia contra las mujeres. Asimismo, el Programa de Apoyo a Víctimas se encuentra a disposición de la víctima y realizará todas las gestiones necesarias para brindarle el apoyo y acompañamiento jurídico y psicológico que requiera”, indica el documento.

Asimismo, la Subsecretaría afirmó que no entregará mayores antecedentes del caso por respeto a la privacidad y protección de la víctima y también porque la investigación penal se encuentra en curso.

Según se dio a conocer, el involucrado fue denunciado por su pareja por presunta agresión y amenazas de muerte al interior de un departamento.

El hombre habría intentado asfixiar y lanzar desde el balcón a la mujer, además de amenazarla con un cuchillo y golpearla en distintas partes del cuerpo. La víctima logró llegar a conserjería y, tras la llegada de personal policial, el abogado fue arrestado.

De acuerdo al citado medio, el imputado mantenía una denuncia anterior por lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar.

La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva; sin embargo, el tribunal determinó que el hombre quedara con arresto domiciliario total mientras se desarrolla la investigación del caso.

¿Qué hacer si soy víctima o testigo de violencia?

Si vives o presencias un episodio de violencia, puedes llamar a Carabineros al 133, a la PDI al 134 o al Fono Familia de Carabineros 149.

Se puede llamar de manera gratuita al 1455, donde personal capacitado atenderá tus dudas y te entregará información sobre qué hacer. El número está disponible de lunes a domingo de 8:00 a 00:00, incluyendo días festivos.