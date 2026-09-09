Detienen a hombre que intentó evadir fiscalización en Pudahuel: Ofreció $10 mil a carabineros “para que desayunaran”

Un hombre fue detenido luego de un intento de soborno al ofrecer $10.000 a carabineros para evitar una fiscalización en Pudahuel (Región Metropolitana).

El hecho ocurrió la mañana del martes en el sector de Camino a Noviciado, donde los funcionarios intentaron controlar un furgón Peugeot Partner blanco que circulaba por la zona.

“Alrededor de las 9:40 horas, carabineros realizan un control vehicular a un automóvil, donde su conductor, de nacionalidad peruana, mayor de edad, portaba efectivamente su licencia de conducir; sin embargo, no mantenía la documentación del vehículo“, detalló el jefe de Tenencia Pudahuel Poniente, teniente Iván Vega.

El conductor buscó los documentos del vehículo; sin embargo, en medio del procedimiento pidió a los efectivos una solución a la situación y para evitar que el furgón fuera sacado de circulación, intentó entregarles un billete de $10 mil “para que desayunaran”, buscando evadir la acción.

Ante la flagrancia del delito, el individuo fue detenido de manera inmediata.

La institución policial señaló que mantiene antecedentes penales previos, pero no tiene órdenes judiciales vigentes.

El dinero en efectivo fue incautado y el imputado quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de cohecho.