Carlos Alcaraz tras quedar eliminado del US Open: “Me voy con una sonrisa, sano, esto es lo que necesitaba”

(EFE) – El tenista español Carlos Alcaraz valoró este miércoles su paso por el US Open tras su lesión de casi cinco meses y dijo irse “sano y con una sonrisa”, después de caer eliminado en los cuartos de final ante el estadounidense Ben Shelton.

“Me voy de la pista contento. Me voy con una sonrisa, sano, y esto es lo que necesitaba”, expresó el murciano en declaraciones a periodistas una vez terminado su partido, en plena madrugada de Nueva York.

Shelton derrotó a Alcaraz por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) en un partido épico de cuartos de final que duró 4 horas y 28 minutos contra un rival al que definió como “una bestia físicamente”.

El tenis definitivamente te extrañó 💙 pic.twitter.com/ekTFpZosyG — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

“Nos vamos contentos, con la cabeza bien arriba. Hemos peleado, hemos llevado al límite a un jugador que viene jugando a un nivel altísimo esta temporada. Obviamente queríamos ganar, seguir en el torneo, pero lo más importante era salir con partidos jugados, con ritmo alto y, sobre todo, sanos”, recalcó.

Alcaraz, campeón en Nueva York en 2025, también dijo irse “con ganas de volver a casa, entrenar y competir, que hay torneos muy importantes a la vuelta de la esquina”.

“Eso es lo que echábamos de menos: las batallas, intentar pasar por encima del rival, cuando las cosas no van bien, buscar las soluciones. Y hoy ha pasado un poco de todo y con eso nos quedamos, porque lo hemos echado de menos“, dijo.