Debía más de $11 millones en pensión de alimentos: Tribunal autoriza a adolescente a ir de gira de estudios a Brasil pese a negativa de su padre deudor

El Juzgado de Familia de Copiapó autorizó a una adolescente a salir del país para participar en una gira de estudios a Brasil, luego de que su padre se negara a otorgar el permiso requerido. El hombre mantiene una deuda por pensión de alimentos que asciende a $11,5 millones.

Según informó LUN, la joven cursa estudios en un colegio de Copiapó y viajará junto a sus compañeros a Camboriú. Ante la negativa de su padre, acudió al tribunal para solicitar una autorización que le permitiera concretar el viaje.

Para resolver la solicitud, el Juzgado de Familia revisó los antecedentes presentados por la adolescente, entre ellos un certificado de alumna regular emitido por su establecimiento educacional y el itinerario proporcionado por la agencia encargada del viaje.

La jueza Pamela de la Peña consideró en su resolución el interés superior de la joven y señaló que los documentos acompañados permitían acreditar “el motivo del viaje, sus beneficios y las fechas del viaje”.

La decisión permitirá que la adolescente participe de la gira de estudios pese a la negativa de su padre. Entre los antecedentes de la causa se encuentra la deuda de más de $11 millones que mantiene el hombre por concepto de pensión de alimentos.