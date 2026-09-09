Diputados UDI apuntan contra el SII por IVA a plataformas de apuestas online y exigen a Hacienda dejar sin efecto los cobros

Los diputados de la UDI Marco Antonio Sulantay y Eduardo Cretton apuntaron en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII), luego que se diera a conocer que para octubre se estima la recaudación de cerca de US$ 100 millones debido a la resolución que permite cobrar IVA digital a las plataformas de apuestas en línea.

Desde el SII, el director Jorge Trujillo respaldó la medida de recaudación y argumentó que “habilitar una plataforma para el pago de impuestos adeudados no valida en caso alguno la ejecución de este tipo de actividades”.

La semana pasada, luego de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) otorgara un plazo de 48 horas a empresas proveedoras de internet para bloquear 42 dominios asociados a casas de apuestas, los parlamentarios solicitaron al Ministerio de Hacienda dejar sin efecto la resolución, con el argumento de que “mientras estas plataformas sigan operando de forma ilegal, no corresponde que el SII termine legitimándolas”.

En ese sentido, recordaron el fallo de la Corte Suprema de 2025, el cual declaró “ilegales” las casas de apuestas en línea que operan en Chile. Esto permitió que en agosto de este año la Corte de Apelaciones de Santiago determinara un mecanismo técnico para identificar sitios web asociados a este tipo de plataformas, con el fin de bloquear su funcionamiento.

Con todo, los gremialistas exigieron de manera directa a Hacienda poder dejar sin efecto la resolución y recalcaron que “lo que están haciendo es absolutamente contradictorio y termina generando un grave daño en el país”.

Y cuestionaron que “ni siquiera 100, 500 o 1.000 millones de dólares justifican la nefasta decisión que está adoptando el SII. Todos entendemos la estrechez fiscal que enfrenta nuestro país y la necesidad de recaudar más recursos, pero esa urgencia no puede terminar validando una actividad que la propia justicia ha declarado como ilegal. Por lo tanto, lo que hoy corresponde es que todo el Estado actúe tal como lo ha hecho la Subtel, haciendo cumplir el fallo de la Corte Suprema, y no mirando hacia el costado como lamentablemente lo está haciendo el SII”.

“Una actividad ilegal no puede ser combatida por un organismo y, al mismo tiempo, ser validada por otra entidad simplemente porque permite recaudar más recursos para el Estado”, insistieron Sulantay y Cretton.

En esa línea, además, advirtieron que “si consideran que las apuestas en línea deben generar ingresos al Estado, entonces avancemos con el proyecto de ley que actualmente está en el Senado, porque lo que no puede ocurrir es que primero se cobren impuestos y recién después veamos cómo regular”.

“Esperamos que el Ministerio de Hacienda actúe de manera coherente y ponga término de una vez por todas a esta contradicción. La justicia ha determinado que esta es una actividad ilegal y, por lo tanto, no corresponde mantener ninguna medida que termine legitimándola. La resolución del SII se ha convertido en un verdadero despropósito y no queda otra alternativa que dejarla sin efecto, para así garantizar que estas plataformas no sigan operando al margen de la ley”, cerraron.