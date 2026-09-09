Precio del petróleo supera los US$ 100 por primera vez desde julio, de cara a nueva alza en bencinas previa a Fiestas Patrias

Los precios del petróleo suben con fuerza este miércoles y el Brent, la referencia internacional, supera los US$ 100 por barril por primera vez desde julio, en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán y los temores a nuevas interrupciones en el suministro energético de Medio Oriente.

En concreto, los futuros del Brent avanzaban cerca de 3% y se negociaban sobre los US$ 100 por barril durante la mañana, mientras el West Texas Intermediate (WTI) superaba los US$ 95. El movimiento llevó a ambos referentes a sus mayores niveles de los últimos meses.

El avance del crudo ocurre en medio de un nuevo episodio del enfrentamiento entre Washington y Teherán. Este martes, fuerzas estadounidenses destruyeron cinco petroleros iraníes luego de intentos de ataque contra un buque de guerra de Estados Unidos.

El Comando Central (Centcom) señaló que la embarcación consiguió evadir la ofensiva y que no se registraron militares heridos.

Las tensiones continuaron este miércoles con ataques a embarcaciones en torno al estrecho de Ormuz. La situación mantiene bajo presión una de las principales rutas del comercio energético mundial, cuyo tránsito se ha visto restringido a raíz del conflicto.