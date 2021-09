El ex presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, realizó duras críticas a la actual Mesa Directiva, encabezada por el senador Francisco Chahuán, en torno a la conducción de su partido, acusando gestiones para bajar la candidatura a la reelección del diputado Jorge Durán, cuya postulación fue aprobada por el Consejo General.

De hecho, el ex abanderado presidencial de RN anunció previamente que solicitaría sanciones ante el Servicio Electoral para los timoneles de la colectividad, incluso con inhabilidad, ampliando así la disputa que ambos bandos han arrastrado desde que Chahuán derrotó a Desbordes en las elecciones internas de junio.

Sobre esta polémica se refirió el ex ministro de Defensa, quien en conversación con CNN Chile, entregó detalles sobre las diferencias entre la autodenominada “derecha social” -que él representa- y la agenda que lleva la Mesa Directiva de RN.

En esa línea, Desbordes enfatizó en que los timoneles de la tienda habrían vulnerado la ley de partidos políticos, al no aprobar ni considerar las candidaturas aprobadas por las consejerías regionales y por el consejo general.

Además, catalogó como una “torpeza” la determinación de enviar al diputado Leonidas Romero ante el Tribunal Supremo, luego de que junto a otros parlamentarios, haya solicitado libertad de acción para apoyar a José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de noviembre.

“Tenemos que estar concentrados en ayudar al candidato presidencial, no estarle generando un lío tras otro de parte del partido más grande de la coalición (…) ¿A quién se le puede ocurrir en este minuto pasar a un diputado al Tribunal Supremo?”, aseguró Desbordes, indicando además que la postura de Romero no representa a la mayoría de parlamentarios de RN.

“Yo había dicho que había diputados que estaban con José Antonio Kast. Chahuán lo negó, dijo tajantemente que no había ni un solo diputado de la bancada y sin embargo dos ya se fueron con Kast en la lista de Republicanos (…) pero son una minoría, la enorme mayoría de Renovación Nacional, 33 de 36, apoyan a Sebastián Sichel y esa es la noticia”, afirmó el ex abanderado presidencial del oficialismo.

Por otro lado, Desbordes insistió con las gestiones que habría realizado la Mesa Directiva de RN para bajar la candidatura de Durán, asegurando que “la única diferencia de Jorge Durán con el resto de los diputados, es una rencilla personal del diputado Schalper (…) y por lo tanto lo que está pasando acá es que por una cuestión personal se estaba produciendo una suerte de vendetta y se estaba bajando a un diputado en ejercicio”.

La respuesta de Chahuán y Schalper

En medio de la conversación, se dio lugar a un punto de prensa en la que Francisco Chahuán y Diego Schalper entregaron sus descargos contra las críticas de Desbordes. En esa línea, el timonel de RN aseguró enfáticamente que “no estamos dispuestos a perder tiempo en polémicas artificiales”.

“Nosotros no vamos a perder el tiempo en el señor Desbordes, que más que construir partido, busca destruir al partido (…) con el señor Desbordes nosotros no vamos a perder ni un minuto más“, aseguró Chahuán, agregando que tanto él como la Mesa Directiva están enfocados en “ganar la elección presidencial, la elección parlamentaria y la elección de consejeros regionales”.

Por otro lado, el secretario general de RN, Diego Schalper, desmintió que el descontento con Jorge Durán proviniese exclusivamente de él, asegurando que se trata de un malestar general de jefes de bancada, dirigentes y militantes, cuestionando además su trayectoria política.

Ante estas declaraciones, Desbordes aseguró “alegrarse” de que su par anunciara que el enfoque del partido está en las elecciones, insistiendo en sus críticas sobre la idea de bajar la candidatura de Durán y que ésta sería resultado de sus diferencias entre él y parlamentario Schalper.

“Nos quedan solo dos diputados en ejercicio de Chile Vamos en ese distrito y los dos repostulan: Erika Olivera, gran diputada y Jorge Durán, también un buen diputado que se repostula. No tenemos derecho a debilitar una lista en estos momentos en donde no nos sobra ningún escaño. Haber bajado a un diputado, porque tiene problemas con el secretario general, no solo era irresponsable, era una actitud que no entiende nadie”, planteó el ex timonel de RN.

En ese contexto, Desbordes no descartó que su tienda se encuentre profundamente dividida entre quienes lo respaldan a él y las decisiones del senador Chahuán. Sin embargo, aseguró que uno de los principales puntos de conflicto es la actitud del secretario general.

“No sé si tanto Chahuán, no sé si tiene él esa personalidad para conducir esto, sino que sobre todo el diputado Schalper. Se ha empeñado en perseguir a quien no está con él. Yo espero que esto cambie. Renovación es el partido más grande de Chile y tenemos que responderle a la ciudadanía, tenemos que responderle a nuestros electores. El diputado Schalper no es el dueño del partido”, aseveró tajantemente el ex presidente de la colectividad.