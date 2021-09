El abogado de Franco Parisi, Mauricio Pavez, descartó que el candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG) no esté en Chile con motivo de la orden de arraigo que tiene por una presunta deuda de más de $200 millones por pensión alimenticia.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el defensor afirmó que “no es efectivo que el señor Parisi no contribuya a la manutención de sus hijos, no se adeuda el monto demandado”. Además, sostuvo que “la orden de arraigo no cumple con los presupuestos establecidos por la ley para ser otorgada o decretada y la exhibición, además de documentos de forma parcial o resoluciones de forma parcial de un expediente, también es incorrecta”.

“Entonces, yo señalo claramente que no se adeuda esa situación y el arraigo fue decretado en agosto de 2020, cuestión que nosotros supimos por este reportaje, porque la periodista de Canal 13 se comunicó con el señor Parisi para hacerle preguntas respecto de eso, entonces, ahí nosotros supimos que existía este juicio. Pero este juicio es un juicio que se inició con una transacción, o sea, fue un acuerdo que se celebró, pero en el año 2011, y que no tiene nada que ver situación actual respecto de la manutención de los menores y la forma en que esta se paga”, agregó.

De este modo, Pavez enfatizó: “nosotros no reconocemos esa deuda. Don Franco Parisi dice que sí ha contribuido a la manutención de sus hijos y de la forma que se acordó con la madre. Por lo tanto, se desconoce completamente esa deuda”.

“No habría deuda alguna y ¿por qué se produce este problema en definitiva? Porque en un principio efectivamente la transacción estableció un monto de dinero que se pagaba más lo que tenía que ver con los gastos médicos de los menores. Eso es lo que se estableció en esa transacción”, añadió.

La explicación del caso, según Parisi

El defensor aprovechó el espacio para aclarar, bajo su punto de vista, la situación: “esa transacción fue celebrada en 2011. Luego, en 2016 se pidió una liquidación -todo eso, insisto, lo supimos nosotros recién la semana pasada- que fue notificada -el mismo reportaje lo indica- en una propiedad en la cual el señor Parisi no vive hace 10 años, casi siete años, y la parte que demanda la liquidación sabía muy bien cuál era el domicilio del señor Parisi. En el reportaje, entre otras cosas, se dice que nunca ha estado en Chile el señor Parisi, eso es completamente falso”.

“El señor Parisi, desde 2016 a 2020 estuvo residente y con domicilio acá en Chile. Residencia y domicilio en el cual mantenía una relación directa y regular con sus hijos. Por lo tanto, la madre también los iba a dejar y a buscar, por lo tanto, sabía a ciencia cierta cuál era su domicilio en el cual podía haber informado al tribunal, si es que pretendía cobrar los montos que se indican”, continuó.

Por otra parte, Pavez expresó que “lo que en definitiva se plantea es como que existiera un manto de dudas respecto de la situación del señor Parisi, como que no quiere viajar porque tenía problemas judiciales que se lo impedían; eso es absolutamente falso”.

“Esta orden de arraigo que se indica, nosotros no teníamos ni siquiera conocimiento de ella, ni siquiera conocíamos del proceso y el señor Parisi menos”, agregó.

Finalmente, el abogado anunció que actualmente están solicitando el alzamiento de la decisión del tribunal, “porque estimamos que no cumple con los presupuestos legales para ser decretado”.

Además, se consultó si el candidato presidencial vendrá a Chile en caso de que el tribunal descarte el alzamiento de la medida establecida, a lo que Pavez respondió que “sí“. “El arraigo, además, no es una orden de detención. El arraigo no significa que una persona tiene que ser detenida”.