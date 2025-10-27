#LODIJERONENCNN Entrevistas CNN

Mariano Sigman: ¿Cuál es el rol de la neurociencia en las relaciones laborales?

27.10.2025 / 15:33

El neurocientífico Mariano Sigman participó en Chile en una conferencia por los 25 años de la Fundación Carlos Vial Espantoso, organización que promueve las buenas relaciones laborales.

En este contexto, el experto conversó sobre el rol de la neurociencia en las relaciones laborales y el papel de la confianza en la toma de decisión, tema que profundizó en Entrevistas CNN.

“El tomar conciencia de cuál es el espacio de decisiones que puedes tomar, cuáles son las opciones que tienes, cómo esas decisiones definen, cómo te vinculas con la gente, con tus empleados, con tus clientes, cómo te quieres mostrar, qué quieres ser, cuáles son tus objetivos, cuál es tu razón de ser (…). Si uno se pregunta todo esto todo el tiempo, no avanza, pero cada tanto preguntarse para qué uno hace lo que hace y qué tipo de decisiones tiene que tomar, nos ordena en darle cauces a nuestra vida“, sostuvo.

