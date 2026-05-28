María José Gatica (RN) afirma que a Quiroz le “falta sensibilidad social” y sugiere que tenga un “papel más secundario” en la discusión de la megarreforma en el Senado

La jefa de bancada de senadores de Renovación Nacional, María José Gatica, abordó en CNN Prime la discusión de la megarreforma en el Congreso.

Respecto a la controversia que generaron los dichos del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quien en conversación con el podcast Cómo te lo explico dijo que “se van a tener que hacer ajustes” a la iniciativa promovida por la administración de José Antonio Kast, la parlamentaria respaldó la apertura a modificaciones.

Sobre la invariabilidad tributaria que propone el plan de Reconstrucción Nacional, el secretario de Estado añadió en el citado podcast que “puede ser que en lugar de los 25 años propuestos, sea algo menor, que los montos sujetos a invariabilidad puedan ser más altos”.

Sin embargo, posteriormente el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, al ser consultado por las declaraciones de García Ruminot, respondió ante la prensa: “Puede ser eso u otras cosas, u otras cosas o nada”.

En ese contexto, Gatica respaldó al titular de la Segpres y destacó tanto su trayectoria política como económica. “Él entiende también lo que significa el sentido social y yo lo apoyo plenamente en torno a esta apertura”, afirmó.

Asimismo, recalcó que es importante que este proyecto congregue a la mayor cantidad de fuerzas políticas y tenga una amplia aprobación. En el marco de la discusión, expresó además que espera que tanto García Ruminot como el biministro Claudio Alvarado tengan un rol importante en las negociaciones.

“Aquí hay ajustes que se pueden implementar”, aseguró, y agregó que durante la tramitación de la iniciativa “estoy dispuesta a los cambios, no tengo ningún problema, ya que sería ingenua pensar que un proyecto de ley de esta magnitud iba a ingresar al Congreso y salir tal cual ingresó. Es lógico que va a necesitar las modificaciones correspondientes”.

La senadora de RN espera que el proyecto sea tramitado en un tiempo acotado, pero aprobado de la mejor manera posible.

“Con la cantidad de apoyo con que pueda salir aprobado este proyecto de ley de reconstrucción, también se va a reflejar el respaldo ciudadano que tenga en la calle y es por eso que considero fundamental, en primer lugar, no pasar máquina”, subrayó.

#CNNPrime | María José Gatica, senadora RN, por cambios en invariabilidad tributaria en megaproyecto: “Estoy disponible para poder conversar estos planteamientos. De todas maneras la invariabilidad tributaria es un punto de inflexión de este proyecto, que podría generar un buen… pic.twitter.com/3MoIKdN4Pf — CNN Chile (@CNNChile) May 29, 2026

#CNNPrime | María José Gatica, senadora RN, por cambios en megaproyecto: “Estoy dispuesta a los cambios. No tengo ningún problema”@tv_monica

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En el marco de la discusión sobre recortes presupuestarios, planteó su preocupación por el área de salud.

“Para mí el tema de la salud pública es importantísimo. Creo que ahí se han cometido errores y que estamos a tiempo de poder corregirlos, y esto está relacionado directamente con el recorte de presupuesto que se le ha efectuado a hospitales públicos. Como integrante de la Comisión de Hacienda, para mí esta es una línea roja y solicité al (Gobierno) que esos recursos se restituyan, porque podemos hacer recortes en distintas carteras, pero a la salud pública no se le puede recortar dinero. Muy por el contrario, siempre necesita más recursos”, manifestó.

#CNNPrime | María José Gatica, senadora RN: “Para mí el tema de salud pública es importantísimo. Creo que ahí se han cometido errores, relacionados directamente con el recorte de presupuesto realizado a hospitales públicos. Esa es para mí la línea roja. Le he solicitado al… pic.twitter.com/VLD4Bz3lnQ — CNN Chile (@CNNChile) May 29, 2026

A pesar de los reparos expuestos anteriormente, aclaró su inclinación a favor del proyecto. Sin embargo, puntualizó que “una cosa no quita la otra, nosotros como senadores oficialistas apoyamos al Presidente José Antonio Kast, pedimos cosas mínimas y una de ellas es que se puedan restituir estos fondos a los hospitales públicos, tal como se corrigió el recorte al Ministerio de Seguridad y se escuchó al Partido de la Gente (PDG)”.

“Hay un mínimo que uno espera. En ese sentido, el ministro Jorge Quiroz ha sido muy bueno para sacar las cuentas, tiene su expertise en economía, pero ha tenido una falencia en torno a la sensibilidad social”, reiteró.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre si al jefe de la billetera fiscal le falta sensibilidad social, la senadora Gatica respondió: “Sí, le falta y este sentido lo tiene el ministro García Ruminot. Entonces, por eso he planteado que, en lo posible, García Ruminot pueda tomar un rol mucho más importante en lo que significa la negociación, las modificaciones y el trabajo que implica estudiar y aprobar este proyecto en el Senado, porque cuenta con muchas características”.

Y respecto a Quiroz, sugirió que en esta etapa debiese tener un “papel más secundario”, puesto que, a su juicio, “quien tiene las cualidades y la expertise para poder avanzar en el Congreso es García Ruminot”.