La Compañía de Jesús informó este jueves que la investigación previa canónica realizada a Felipe Berríos determinó que los hechos por los que se le acusó el pasado mes de mayo son “verosímiles”. Para Marcial Sánchez, investigador del Centro de Estudios Bicentenario, “no sorprende el comunicado, debido a que un poco está planteando lo que ya se sabía“.

En entrevista con CNN Chile, el especialista evaluó positivamente la investigación: “La Compañía de Jesús está haciendo lo que debe hacer y no sólo ellos, ya que también la Iglesia Católica, después de toda la situación que ha estado viviendo, no sólo en Chile, sino que también a nivel internacional, sobre el develamiento de tantos abusos a menores de edad”.

“Cuando parte una investigación, sea quien sea, hay que terminarla, y en el caso de Berríos estamos hablando de una figura bastante emblemática. Al ser un sacerdote creíble, en cuanto a lo que ha hecho él en su vida como sacerdote, obviamente este tipo de situaciones van a provocar y provocan otro dolor“, agregó.

Sánchez afirmó que aún “hay mucha gente que todavía no cree que Felipe Berríos sea culpable de algo, pero las víctimas están hablando. Él tiene que entender, al margen de lo que plantea en sus comunicaciones, que hay que colocarse en el lugar de las víctimas“.

“Él dice que va a encontrar la verdadera justicia en la justicia penal, pero la justicia canónica es la que está avanzando en estos momentos (…). Hay que entender que efectivamente en estos momentos hay una causa canónica que se está llevando adelante y esta puede llevarlo a él hasta a perder el estado sacerdotal”, añadió.

“Creo que él, a la luz de su historia sacerdotal, no me cabe duda que en algún momento tendrá que hacerse cargo de lo que hizo. No sé si todavía no se da cuenta de lo que hizo, porque efectivamente ese es un elemento importante”, cerró.