Nieve provoca cierre de la Cuesta La Dormida y el Paso Internacional Los Libertadores
Por CNN Chile
21.08.2025 / 21:51
De manera preventiva, debido a las nevadas, se ha dispuesto el cierre total de la Cuesta La Dormida y del Paso Internacional Los Libertadores. Además, se han registrado despistes de buses en el sector de la mina El Teniente.
En medio del sistema frontal que se desarrolla en distintos puntos del país, se han implementado diversas medidas para prevenir accidentes, entre ellas el cierre total de la Cuesta La Dormida.
La decisión se tomó en coordinación con la Delegación Provincial de Chacabuco y Marga Marga, debido a la caída de nieve en el sector.
Además, durante el viernes 22 de agosto se cerrará de manera preventiva el Paso Internacional Los Libertadores, en ambos sentidos, para todo tipo de vehículos.
Monitoreo del transporte en la RM