Nieve provoca cierre de la Cuesta La Dormida y el Paso Internacional Los Libertadores

De manera preventiva, debido a las nevadas, se ha dispuesto el cierre total de la Cuesta La Dormida y del Paso Internacional Los Libertadores. Además, se han registrado despistes de buses en el sector de la mina El Teniente.

En medio del sistema frontal que se desarrolla en distintos puntos del país, se han implementado diversas medidas para prevenir accidentes, entre ellas el cierre total de la Cuesta La Dormida.

La decisión se tomó en coordinación con la Delegación Provincial de Chacabuco y Marga Marga, debido a la caída de nieve en el sector.

🚨 CIERRE TOTAL CUESTA LA DORMIDA 🚨 En coordinación con la Delegación Provincial de Chacabuco y Marga Marga, se determina el cierre de la cuesta debido a la caída de nieve en el sector. Acceso a Caleu permitido solo para residentes.#CuestaLaDormida #Tiltil #olmue #limache pic.twitter.com/LE7DUlWG7o — Cuesta La Dormida (@CuestaLaDormida) August 22, 2025

Se informa el cierre de la Cuesta La Dormida comuna de Olmué a partir del km 14 desde las 20:00 hrs por condiciones de nieve. Medida coordinada con la DPP Chacabuco, Municipalidad de Olmué y Municipalidad de Til Til. Conduzca con precaución y siga canales oficiales. pic.twitter.com/p8qo1VkDaW — Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga (@DPPMargaMarga) August 22, 2025

Además, durante el viernes 22 de agosto se cerrará de manera preventiva el Paso Internacional Los Libertadores, en ambos sentidos, para todo tipo de vehículos.

⚠️🏔 Paso Cristo Redentor: Se comunica a los usuarios que durante toda la jornada del 22 de agosto el Paso Internacional permanecerá CERRADO preventivamente, en ambos sentidos, para todo tipo de vehículos. — Paso Cristo Redentor (@PasoCRMza) August 22, 2025

Reportan varios despistes de Buses de Mina El Teniente de Codelco en la Carretera El Cobre en Machalí debido a la caída de nieve en la precordillera de la Región de O’Higgins @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 @Pabl0Manzanares @CodelcoChile pic.twitter.com/n7pwON6jl8 — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) August 22, 2025

PRECAUCIÓN (21:22) a quienes transitan en sector Lo Curro en #LoBarnechea y San Carlos de Apoquindo en #LasCondes. Comienza a nevar en este y otros sectores precordilleranos de la RM. Conduzca a velocidad reducida y atento a condición de la vía por efecto de la baja temperatura pic.twitter.com/f71ROhuAuP — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) August 22, 2025

ATENCIÓN (21:03) a pavimento resbaladizo por chubascos de agua-nieve a la hora en sector alto de Lo Barnechea y San Carlos de Apoquindo en #LasCondes. Conduzca siempre manteniendo distancia del vehículo que le antecede pic.twitter.com/QTWUKawMOy — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) August 22, 2025

PRECAUCIÓN (19:13) a ptos con acumulación de agua en la RM. Conduzca atento a la condición de la vía y a las señales del tránsito pic.twitter.com/vgcUXgHQ8Q — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) August 21, 2025

⚠️🚗 Conducir con nieve o agua nieve requiere tu máxima precaución. Sigue estas recomendaciones para cuidar tu vida y la de los demás: ✅ Reduce la velocidad y maneja con suavidad.

✅ Aumenta la distancia de seguridad con otros vehículos.

✅ Utiliza cadenas o equipamiento… pic.twitter.com/hTws0709qA — Carabineros de Chile (@Carabdechile) August 22, 2025