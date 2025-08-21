País sismo

Terremoto afectó el extremo sur de Chile: Establecen Estado de Precaución en territorio antártico

Por CNN Chile

21.08.2025 / 22:47

El movimiento telúrico tuvo como epicentro el Paso de Drake, en el estrecho entre la Antártica y el extremo sur del país.

Un terremoto 7,6 afectó el extremo sur del país la noche de este jueves.

Según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile el movimiento fue registrado a 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei en la Antártica chilena.

Tras conocerse lo ocurrido desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres (Senapred) levantó la alerta precautoria, informando que desde el SHOA se estableció el Estado de Precaución para el territorio antártico.

