Ministra Lobos reconoce dificultades del trabajo legislativo en año electoral: “Hay quienes se ponen desde trincheras”

La jefa de la cartera de Segpres habló en CNN Prime sobre el trabajo en el Congreso que queda a la administración actual de cara a los últimos meses que le quedan, entre lo que están los proyectos que buscan impulsar y también la ley de presupuesto para 2026.

Este jueves el Gobierno concretó un nuevo cambio de gabinete luego que Mario Marcel presentara su renuncia al cargo de ministro de Hacienda, salida que se suma a la ya anunciada ayer sobre Esteban Valenzuela. Así, Nicolás Grau será quien pase de Economía a Hacienda para asumir el cargo que deja Marcel.

Sobre esto y el sobre el trabajo legislativo en lo que queda de la administración del Presidente Gabriel Boric conversó en CNN Prime la ministra de la Segpres Macarena Lobos, quien calificó de “injustas” las críticas que hablan de un balance negativo sobre la gestión de Marcel.

Pero es otra la misión más importante que tiene Lobos para este segundo semestre, pues debe abordarse la ley de presupuesto que esta vez liderará Grau en vez de Marcel, una diferencia que para la secretaria de Estado no es inconveniente pues el equipo “de continuidad” de las reparticiones involucradas manejan lo que será discutido.

“En la práctica, tenemos el desafío de dialogar. El ministro Grau lo ha mostrado en su cartera con los permisos sectoriales, una ley muy importante que tuvo amplio debate, y de fraccionamiento”, comentó la ministra. “Espero que, así como el ministro Grau ha demostrado la capacidad de diálogo en estos proyectos, en conjunto con el resto del equipo económico seamos capaces de sacar adelante los proyectos y grandes desafíos que tenemos”.

En ese sentido, Lobos se refirió a lo que significa para el Ejecutivo tramitar proyectos de ley en año electoral, recordando que para esta administración cada año ha tenido un proceso eleccionario. “Hoy hay cambio presidencial y parlamentario y eso desde luego hace las cosas más difíciles, pero como Ejecutivo no vamos a sesgar en seguir dialogando”, dijo. “Hay quienes se ponen desde las trincheras muchas veces, pero esperamos que las necesidades de la ciudadanía estén por delante”.