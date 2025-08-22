Ordenan la liberación de 103 hinchas chilenos en Argentina

El listado considera también a los detenidos que se encuentran hospitalizados al momento de la resolución.

Por medio de un oficio de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Avellaneda, se dió la orden de liberar a 103 hinchas chilenos y uno argentino, retenidos luego de los incidentes del partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.

De acuerdo al documento, el dictamen dirigido al comisario inspector Javier Bibiano, jefe de la estación de policía de Avellaneda, se indica que la acción liberatoria “deberá hacerse efectivo dentro de las próximas horas desde cada una de las secciones policiales”.

La lista incluye a compatriotas de entre 18 a 56 años, entre ellos alrededor de 5 mujeres, y todos con residencia en distintas regiones de Chile.

En el listado se encuentran también algunas víctimas de agresiones que han constatado lesiones y fracturas, y además considera a detenidos que se encontraban hospitalizados al momento en que se publicó la resolución.

Las diligencias de la Embajada de Chile en Argentina, junto con Azul Azul, habrían sido esenciales en la tramitación del oficio.