La Compañía de Jesús recibió el resultado de la investigación previa canónica iniciada por la denuncia de una mujer contra el sacerdote jesuita Felipe Berríos.

De esta manera, los antecedentes, “han sido enviados por el Provincial a la Curia General de la Compañía de Jesús en Roma para su revisión y envío a la entidad competente que deberá determinar los pasos a seguir“.

En detalle, sobre la investigación preliminar, la compañía ha afirmado que entrevistó a 40 testigos, determinado “la verosimilitud de actos de significación sexual de distinta relevancia que habrían afectado a siete mujeres jóvenes y adolescentes“.

Así, continuaron, los hechos “se refieren a tocaciones y diversos traspasos de límites en el ejercicio del sacerdocio, entre los años 1993 y 2009.

Sobre una denuncia que habría afectado a una menor de 7 u 8 años, de acuerdo a los antecedentes recabados, indican que “no habría sido verosímil“.

Como consecuencia, se ha informado que “seguirá vigente la medida cautelar impuesta por la Provincial”, que contempla la suspensión del ejercicio público del ministerio sacerdotal. En ese sentido, la Compañía de Jesús reafirmó su “absoluto rechazo a cualquier tipo de abuso”.

Por ahora, queda pendiente la investigación de Fiscalía, luego de que Berríos se autodenunciara, cuando dijo: “Quiero que se me investigue al igual que cualquier ciudadano de este país”, asegurando que “los hechos que se me imputan en la única denuncia que conozco no son ciertos y aspiro a que se conozca públicamente la verdad”.