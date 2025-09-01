Ossandón afirma que descuelgues hacia Kast dañan a Matthei, pero que “es una señal de que no tienen equipo”

El presidente del Senado habló en Tolerancia Cero sobre los efectos que prevé para la candidatura de la exalcaldesa la "estrategia" que reconoce en el líder republicano, que a su juicio implica "tratar de desangrar a Chile Vamos".

Una seguidilla de descuelgues desde la centro derecha hacia la candidatura de José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano, parecieran estar dañando paulatinamente a la campaña de Evelyn Matthei.

El exalcalde Germán Codina fue uno de los últimos en hacer público su respaldo al republicano, comentando que ve en su propuesta la mejor opción para el país.

Sobre esto habló el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, quien aseguró que esa salida por goteo hacia el equipo de Kast “es una estrategia” y que la campaña del republican “ha sido buenísima”.

“Esa estrategia es tratar de desangrar a los del frente”, afirmó el parlamentario. “Tratar de desangrar a Chile Vamos, hacer como que está cayendo”.

En el caso del propio Codina, Ossandón señaló que él tenía entendido de que el exalcalde de Puente Alto había pedido ser medido como candidato parlamentario y que si bien estaba covencido que sería candidato, tras la inscripción de candidaturas lo vio “al frente”.

“Por supuesto que daña, a no ser que Evelyn Matthei con su equipo sea tan inteligente para demostrar que esta es una señal de que no tienen equipo, porque si tengo equipo y es robusto, no ando buscando pericos por todos lados”, agregó el senador.