Germán Codina y su respaldo a la candidatura de José Antonio Kast: “Espero que el tiempo nos dé la razón”

El exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, se refirió a su presente político tras incorporarse al comando del candidato presidencial José Antonio Kast, luego de haber militado durante 18 años en Renovación Nacional. “Quiero que mis opiniones sean desde mis convicciones completamente y no estar con ciertos márgenes y bordes por una militancia”, expresó.

El exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, profundizó en Hoy Es Noticia de CNN Chile sobre su actual relación con Chile Vamos, tras dejar de militar en Renovación Nacional y sumarse a la candidatura de José Antonio Kast.

Consultado por el periodista Ivo Goic respecto a si consideraba extraño que la colectividad no lo haya convocado para ser parte del equipo de la abanderada presidencial Evelyn Matthei, expresó que aún mantiene cercanía con figuras de Chile Vamos.

“Tengo muchos amigos en Chile Vamos, fueron casi 18 años de militancia en Renovación Nacional. Salí ya hace un año, cuando también terminé en la alcaldía, porque creía que era necesario retomar un espacio de independencia. Quiero que mis opiniones sean desde mis convicciones completamente y no estar con ciertos márgenes y bordes por una militancia en un partido”, afirmó.

Por otro lado, respecto a su decisión de integrarse al comando de la carta presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, Codina señaló: “Estoy muy acertado en la decisión que he tomado y, obviamente, espero que el tiempo nos dé la razón. Pero también estamos a disposición de construir una unidad importante en la derecha”. En esa línea, subrayó la importancia de mantener la cohesión para enfrentar la coyuntura electoral tras la primera vuelta presidencial.