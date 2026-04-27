Mansuy por rol de la oposición en discusión del megaproyecto: “La izquierda haría bien en pensar y no dejarle todo el espacio al PDG”

Todo indica que la oposición se está quedando debajo de la mesa en la negociación, al menos en su primera etapa, por el megaproyecto presentado por el gobierno, y le ha dejado todo el espacio al Partido de la Gente (PDG), porque Franco Parisi comprendió muy bien la situación y la está queriendo aprovechar.

Uno se pregunta, por ejemplo, si para la oposición el tema central eran las compensaciones, ¿por qué simplemente no dijo que estaba dispuesta a votar a favor solo de la idea de legislar, si es que se incluían las medidas compensatorias que la misma izquierda había propuesto hace algunos años?

La falta de reflexión de la izquierda la tiene sumida en una crisis grave, y todo indica que ni su discurso contra los ricos ni las amenazas de ir al Tribunal Constitucional logran conectar con la ciudadanía. Esto significa que la izquierda está extraviada y puede seguirlo estando por un buen tiempo. Me parece que se pueden identificar al menos tres causas de esto.

La primera es la falta de reflexión respecto de lo ocurrido en los últimos años: desde el estallido social de 2019, pasando por el primer proceso constituyente y el gobierno de Gabriel Boric.

No hay todavía una reflexión a la altura de la izquierda sobre lo sucedido. Segunda causa: la falta de liderazgos claros y nítidos. ¿Con quién podría negociar el gobierno, al menos en la centroizquierda, que se pudiera sentar y con quien se pudiera llegar a acuerdos serios? Parece no haber esos liderazgos, porque algunos parlamentarios salieron.

Y la tercera causa es la obsesión por la unidad.

¿Qué obliga a la centroizquierda a estar atada a un partido que todavía se declara leninista? Tiene todo el derecho de hacerlo, pero ¿qué tiene que hacer la centroizquierda en ese club, en esa sociedad?

Chile necesita una oposición seria y dispuesta a llegar a acuerdos. Yo creo que la izquierda haría bien en pensar y reflexionar sobre lo ocurrido en las últimas semanas, para no dejarle todo el espacio al PDG.