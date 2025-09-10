“La Corte Suprema ha sido consistente”: Ministro Cordero habla de corrupción en caso de Verónica Sabaj

El secretario de Estado, quien además fuera ministro de Justicia, comentó que el caso Audios y sus aristas han afectado la confianza en el Sistema Judicial, pero que destaca las acciones que ha adoptado el propio Poder Judicial.

En abril de este año fue ingresado un proyecto de ley que busca habilitar penas alternativas para internos en condiciones de “vulnerabilidad” como tener una enfermedad terminal o una discapacidad grave.

Sobre este fue consultado en CNN Prime el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien recordó que cuando pasó por Justicia le tocó estar directamente involucrado al inicio del debate.

“Como toda discusión de beneficios, tanto en el caso en que se otorgan como en el que se restringen, lo que hace el sistema institucional es valorar en un sentido u otro. En particular, sobre la lesividad de los delitos. Estos no son cualquier tipo de delito, son delitos de lesa humanidad, que tienen un tratamiento en el derecho, en particular en el derecho internacional”, contestó el secretario de Estado.

En ese sentido, el jefe de la cartera de Seguridad indicó que al igual como lo planteó en su momento al Senado, el hecho de que estos sean delitos de lesa humanidad ya bastan para asegurar que no deben darse beneficios.

La Suprema “ha sido consistente”

Este martes, la Corte Suprema decidió remover de su cargo a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, por su vinculación en el caso Audios. El pleno del máximo tribunal tomo la decisión, en fallo dividido, aludiendo a un mal comportamiento por parte de la jueza durante el ejercicio de sus funciones.

Al respecto, Cordero comentó que tal y como describió la Suprema el caso efectivamente estamos en una de las tipologías del delito de corrupción.

“La Corte Suprema en esto ha sido consistente”, expresó.