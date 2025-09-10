Corte Suprema decide remover a la jueza Verónica Sabaj por conversaciones con Luis Hermosilla

El pleno del máximo tribunal tomo la decisión aludiendo a un mal comportamiento por parte de la jueza.

Este martes, la Corte Suprema decidió remover de su cargo a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, por su vinculación en el caso Audios.

El pleno del máximo tribunal tomo la decisión, en fallo dividido, aludiendo a un mal comportamiento por parte de la jueza durante el ejercicio de sus funciones.

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución, se declara que la señora Verónica Sabaj Escudero no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, se acuerda la remoción de su cargo”, sostuvo la ministra María Soledad Melo, vocera de la Corte Suprema.

Detalló que Sabaj incurrió “en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros; y que desde luego priman por sobre su derecho a la inamovilidad, al haber incurrido en un mal comportamiento que atenta contra las bases de un estado democrático de derecho”.

La controversia estalló tras la publicación de un reportaje que expuso conversaciones entre Sabaj y el abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Audio. Los mensajes daban cuenta de favores cruzados antes y después de que ella asumiera su cargo, lo que llevó al máximo tribunal a iniciar una investigación administrativa y, el 22 de enero, a abrir un cuaderno de remoción.

🔴AHORA| Pleno de la Corte Suprema removió del Poder Judicial a la ministra de la Corte de Apelaciones de Stgo, Verónica Sabaj, por su mal comportamiento y transgresiones a la probidad en el marco de su cercanía con Luis Hermosilla. @CNNChile pic.twitter.com/MkknXvtl9B — Miguelangel Araya (@solomaraya) September 10, 2025