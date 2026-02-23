Cordero destacó capacidades de ciberseguridad: “Chile es un referente en este ámbito a nivel internacional”

A propósito de las alertas que expresó el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, en el marco de la polémica por las visas revocadas, el ministro de Seguridad Pública abordó lo que fue su reunión con él, los temas que trataron y cuál es el estado de esta materia en nuestro país.

Un conflicto diplomático es el que se ha levantado tras las revocaciones de visas a tres altos funcionarios de Chile por parte de Estados Unidos, a raíz de las advertencias que había realizado el país norteamericano en relación al proyecto de cable submarino Chile-China Express que uniría Sudamérica con Asia.

Uno de los afectados por esto fue el propio ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, apuntado desde Estados Unidos como uno de los que comprometió la “infraestructura de telecomunicaciones” tanto de Chile como de la región.

Sobre esto habló en Hoy Es Noticia el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, uno de los que sostuvo reuniones bilaterales con el embajador estadounidense, Brandon Judd, previo a las revocaciones de visas.

Reconociendo un trabajo y colaboración constante con Estados Unidos en las materias que ve su cartera, el secretario de Estado afirmó que el cable en cuestión no formó parte del diálogo que sostuvo con Judd, sino más bien temas de seguridad pública.

En ese sentido, efectivamente lo abordado tuvo que ver con alertas que desde Washington veían en cuanto a hackeos y otros delitos de cibercrimen. Sin embargo, señaló que estos no pueden ser comentados dadas las legislaciones tanto estadounidense como chilena que lo califican como reservado o secreto.

Con todo, el ministro Cordero aseguró que ya han requerido los informes correspondientes para determinar qué ocurrió en ambos casos.

Pero parte de los cuestionamientos que expresó el propio embajador estadounidense apuntan a supuestas deficiencias y vulnerabilidades que pudiera tener nuestra defensa en ciberseguridad si se concreta el proyecto Chile-China Express.

Al respecto, el ministro de Seguridad señaló que nuestra legislación y su aplicación en materias de ciberseguridad son una “referencia” a nivel mundial, con un diálogo activo con el sector privado. “Chile es un referente en este ámbito a nivel internacional”, comentó.