Los argumentos de Lautaro Carmona sobre por qué considera a Cuba una “democracia avanzada”

En Tolerancia Cero de CNN Chile, el presidente del Partido Comunista profundizó en sus declaraciones sobre el sistema político de Cuba.

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista (PC), se refirió en Tolerancia Cero de CNN Chile al sistema político de Cuba y su visión sobre lo que considera una “democracia avanzada”. Destacó, además, la colaboración del régimen cubano con personas afectadas por la dictadura en Chile y su rol en la formación de profesionales.

Respecto a la frase que generó controversia en el programa Estado Nacional de TVN, Carmona señaló que sus dichos deben entenderse en un contexto más amplio. En ese sentido, planteó:“Yo me pregunto qué sistema democrático, que cuenta con la comprensión, la adhesión y la empatía de su base social respecto a su conducción, sería capaz de resistir 66 años de bloqueo. Un bloqueo criminal, porque no distingue entre los remedios, entre los tratamientos a adultos mayores, entre nada que no sea sólo tratar, por la vía de la asfixia, de eliminar el proceso que lleva adelante ese país”.

Consultado por el panel sobre la situación de los disidentes, la libertad de expresión, la realización de elecciones y los derechos humanos en Cuba, respondió: “También hay violaciones a los derechos humanos en Chile, en Estados Unidos; en todas partes hay violaciones a los derechos humanos, y están dentro de los códigos de los organismos internacionales, y hay sanciones”.

“Quieren terminar con ese proyecto porque no les parece”

Ante la pregunta de la periodista Paula Escobar sobre si Human Rights Watch y Amnistía Internacional están equivocados al no considerar Cuba una democracia, el timonel del PC afirmó: “Lo que yo creo es que hay una lectura parcial de estas dos instituciones”.

Desde su perspectiva, lo que ocurre en Cuba es una política de asfixia: “Es una forma distinta de lo que es la relación de Israel con Palestina. Quieren terminar con ese proyecto porque no les parece, así de simple”.

Por otro lado, la conductora de Tolerancia Cero, Mónica Rincón, le preguntó sobre el sistema de partido único en Cuba, los medios de comunicación controlados por el Estado y su opinión respecto a lo que establece la Constitución cubana al declarar que “el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable”.

Sobre este tema, Carmona manifestó:“Lo primero, yo no comparo en absoluto, bajo ninguna condición, la dictadura en Chile —que la viví desde el primer día hasta el último— con lo que ocurre en Cuba”.

“Hoy se cumplen 49 años de la detención y desaparición de la dirección clandestina del Partido Comunista en Conferencia, en 1976. Fui contemporáneo de todos esos procesos, desde la juventud hasta el último día de la dictadura. Eso es dictadura, la conozco, la viví, vi cómo caían mis compañeros. Frente a eso, no hago ningún punto de comparación”, complementó.

Finalmente, al retomar la discusión sobre la Carta Magna cubana, concluyó: “Si me preguntas a mí, como concepto, no hay nada irreversible en el mundo, y lo demuestra la historia de la humanidad”.