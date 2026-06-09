“Lo veo como una cierta dosis de realismo”: Felipe Larraín tras el reconocimiento del ministro Quiroz de que no se alcanzará el equilibrio fiscal al término del gobierno

El exministro de Hacienda, Felipe Larraín, abordó la gestión del actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, así como la controversia generada por la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de permitir el pago de IVA por parte de las plataformas de apuestas en línea.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre el anuncio del secretario de Estado respecto de que el Gobierno no alcanzará el equilibrio fiscal al término de su mandato y sobre su compromiso de reducir el déficit estructural al 1,5% del PIB en 2030, Larraín señaló que “lo veo como una cierta dosis de realismo” y sostuvo que, desde su experiencia, enfrentó una situación similar durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

“A mí me parece que en el escenario fiscal en que está hoy el país es, de alguna manera, casi imposible llegar al equilibrio estructural —digo casi, porque siempre hay una cierta probabilidad de llegar—, pero la probabilidad de alcanzar el equilibrio estructural es muy baja cuando uno parte de 3,7 puntos del PIB de déficit“, analizó.

Al ser consultado sobre si considera que la actual administración realizó promesas que era incapaz de cumplir, planteó que “no, yo creo que había una diferencia de percepciones, y también considero que la situación que se ha encontrado en materia fiscal y que se ha ido develando a medida que pasan los meses es peor que la que entendíamos que era, digamos, a fines del gobierno anterior”.

“No estamos en ninguna crisis, pero sí hay un deterioro fiscal preocupante”, recalcó, y agregó que el Ejecutivo está en proceso de plantear su decreto fiscal en el marco de los 90 días del mandato.

#CNNPrime | Felipe Larraín, exministro de Hacienda, por reconocimiento de Quiroz de que no habrá equilibrio estructural: “Objetivamente, la situación que se ha encontrado en materia fiscal es peor que la que entendíamos a fines del gobierno anterior”@tv_monica… pic.twitter.com/B2N7RKmoNK — CNN Chile (@CNNChile) June 10, 2026

Respecto del libelo acusatorio presentado contra el exministro Nicolás Grau por eventuales irregularidades, inconsistencias y una supuesta manipulación en los informes financieros y los cálculos de deuda pública durante su gestión, comentó que “en general, no me gustan mucho las acusaciones constitucionales. Creo que es un último recurso, pero está dentro de las atribuciones que tiene la Cámara”.

#CNNPrime | Felipe Larraín, exministro de Hacienda, por AC contra Grau: “Yo creo que no daña la imagen de Chile en el exterior. Creo que daña más la imagen económica tener déficit sostenido durante tres años y violar la regla”@tv_monica

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#CNNPrime | Felipe Larraín, exministro de Hacienda, por AC contra Grau: “En la política hay que aceptar las reglas. En esas reglas está posibilidad de ser acusado constitucionalmente”@tv_monica

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Por otro lado, sobre la resolución del SII que permitió el pago de IVA por parte de las casas de apuestas online, pese al pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la materia, sostuvo que es importante avanzar en el proyecto que actualmente se encuentra en el Congreso para contar con reglas claras y hacer cumplir la ley.

#CNNPrime | Felipe Larraín, exministro de Hacienda, por decisión del SII de cobrar IVA a plataformas de apuesta: “Lo que no deberíamos tener es un escenario en que las casas apuestas operen libremente”@tv_monica

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#CNNPrime | Felipe Larraín, exministro de Hacienda, por decisión del SII de cobrar IVA a plataformas de apuesta: “Lo lógico es terminar con la tramitación del proyecto sobre casa de apuestas”@tv_monica

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El debate por el levantamiento del secreto bancario

En cuanto a la disposición que empató en la Sala del Senado y que permitiría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) solicitar, de manera excepcional y sin autorización judicial previa, información protegida por secreto bancario en determinados casos vinculados a operaciones sospechosas, en el marco de la discusión del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica para la prevención del crimen organizado, el economista manifestó que “me parece sano que exista esta participación de los jueces en el proceso”. Sin embargo, precisó que “no está cerrado” a discutir la propuesta.

La discusión por embargos a deudores del CAE