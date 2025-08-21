Lo que dejó el cambio de gabinete: Controversia tras salida de Valenzuela, elogios a Marcel y el arribo de Grau a Hacienda

El cientista político Nicolás Freire analizó en CNN Chile los ajustes ministeriales realizados en la administración de Gabriel Boric, en medio de la carrera presidencial y las elecciones parlamentarias.

El cientista político y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUVC), Nicolás Freire, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile, al cambio de gabinete en la recta final del Gobierno.

Consultado sobre los ajustes ministeriales, Freire señaló que, en primer lugar, esto responde a la pérdida de “piezas originales”, es decir, secretarios de Estado que estaban desde el inicio y que se estaban “cayendo”, como el caso del expresidente del Banco Central, Mario Marcel, por motivos personales, y otro por un “error no forzado” del mandatario Gabriel Boric respecto a Esteban Valenzuela.

Desde su perspectiva, haber solicitado la renuncia del exministro de Agricultura fue un error. “No corresponde al Presidente de la República incidir ni a priori ni a posteriori respecto de la configuración de los pactos electorales, si tiene una voz de liderazgo. No estoy diciendo que la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) no debía pagar la cuenta por haber promovido una segunda lista, pero no es el Presidente quien tiene que cobrar la factura; eso se da en los espacios de los partidos políticos”, explicó.

Por tanto, sostuvo que esta situación puede otorgar argumentos a la oposición. De hecho, el lunes 18 de agosto, mientras se cerraba la inscripción de los pactos parlamentarios en el Servicio Electoral (Servel), diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) acudieron a la Contraloría General de la República (CGR) para solicitar una investigación por presunto intervencionismo del jefe de Estado.

En cuanto al efecto que deja en el Gobierno la salida de Marcel de la cartera de Hacienda, Freire subrayó que esto deja al Ejecutivo en una “posición debilitada” y evidencia la pérdida de un actor clave en el corto tiempo de mandato del Gobierno.