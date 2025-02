“Lo desmiento categóricamente”: Vodanovic descarta que Bachelet regrese para dar apoyo a eventual candidatura de Tohá

La senadora se refirió al reportaje publicado por Ex-Ante, en el cual aseguran que altos dirigentes del PS y del PPD habrían señalado que Bachelet declinaría una candidatura y respaldaría a la ministra del Interior.

Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, conversó con CNN Prime acerca de la carrera presidencial y las definiciones en torno a una posible candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet.

“Esto denota el nerviosismo que hay en la derecha respecto de las posibilidades de que la presidenta Bachelet aceptara ser candidata, y empiezan, obviamente, estos golpes que son arteros, diría yo, porque no solo la afectan a ella, sino que impactan directamente a los familiares de las víctimas”, expresó la dirigente del PS, en relación con las críticas que planteó la oposición por la administración de la exjefa de Estado durante el terremoto del 27 de febrero de 2010.

En cuanto a la contingencia, complementó que una cosa es la crítica y otra la propuesta, y que, en cuanto a lo segundo, tampoco ve iniciativas concretas por la afectación en la Región de Valparaíso, sino un “aprovechamiento político en ambas situaciones y poca empatía con las víctimas”. Aunque reconoció que ha existido una “demora excesiva”.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre si Bachelet es la candidata más difícil para la abanderada Evelyn Matthei, respondió sin titubeos que sí, y agregó que esto se ha podido observar en las encuestas.

Por otro lado, al preguntarle sobre el reportaje publicado por Ex-Ante, en el que altos dirigentes del PS, del PPD y del gobierno señalaron que los planes de la exjefa de Estado serían declinar su postulación y respaldar a la ministra Carolina Tohá, quien dejaría el gabinete la próxima semana, respondió: “A mí me parece curioso ese reportaje. Nadie me ha contactado, quiero decir, para preguntarme mi opinión o si es efectivo lo que dice allí. El reportaje salió sin la opinión de la presidenta del partido. Entonces, cuando se citan fuentes o personeros en forma anónima, a mí me gustaría que se identificaran esas fuentes para poder contrarrestar la información”.

Al preguntarle si tiene alguna información sobre que la exalta comisionada de la ONU dé su apoyo a la secretaria de Estado, recordó que Bachelet ha sido bastante categórica en que no será candidata.

“Nosotros, como PS, le hemos señalado que, si ella quisiera ser candidata, va a contar con todo nuestro apoyo, y hemos visto cómo otros partidos se han sumado”, expuso, y adelantó que hubo una resolución del Comité Central del partido en la cual se definió avanzar hacia una candidatura socialista.

En ese sentido, reiteró que “desmiento categóricamente el reportaje” y que no existe ningún antecedente sobre dicha información.

Finalmente, expuso que se le hizo una invitación a Bachelet: “Nuestra mesa termina el 16 de marzo. Queremos entregar un reconocimiento”.