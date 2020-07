La ex senadora Lily Pérez se refirió este martes al proyecto del retiro de hasta un 10% de los fondos previsionales de las AFP, iniciativa que se votará en particular este miércoles en la Cámara de Diputados y que ha dividido a parlamentarios al interior de la colación de Chile Vamos.

“No logro entender por qué ideologizar algo que es mucho mas pragmático“, sostuvo la ex militante de RN en entrevista con CNN Chile, quien agregó que la medida se plantea en momentos en que “estamos enfrentando como país una pandemia que ha tenido características insospechadas, que todos pensamos iba a ser un proceso mucho más corto”.

Es debido a lo anterior que apuntó que “esto es algo que se necesita, la gente requiere tener un apoyo directo del Estado y a través un aporte personal, valoro las iniciativas del gobierno”. Sin embargo, “hubiera preferido hace dos meses un bono universal para todos”.

La ex parlamentaria comentó también el proyecto que se presentó hace 18 años, en 2002, el que también buscaba permitir el retiro de los fondos del 10% de las AFP, el que fue presentado por Carlos Hidalgo y apoyado por Osvaldo Palma y la propia Lily Pérez.

“Tiene que ver con que desde la teoría dicen ‘no, esto es malo’, pero también está la libertad de opción, las personas deberían tener la libertad de decidir“, sostuvo.

También aseguró que las personas deben poder elegir entre esta alternativa o los beneficios anunciados por el gobierno, ya que “no deberían ser excluyentes” y que “sea la libertad personal y no el papá Estado el que decida por ti“.

Justamente, ese proyecto patrocinado por diputados RN se presentó cuando el presidente Sebastián Piñera era el timonel del partido. Ante esto Pérez recordó que “lo conversamos muchas veces con él” y que “siempre se quedaba pensando, pero nunca dijo esto es una irresponsabilidad o esto por ningún motivo. Reconozco que hace harto rato no converso con el presidente, así que no sé qué pensará en este minuto, pero en ese momento no hubo ningún problema”.

Además, aseveró que las aseguradores de fondos de pensiones “está bien que existan, pero tienen que tener mayores grados de competencia. Por ejemplo se abre una AFP estatal, ¿por qué no si eso le va imprimir mas competencia? O pudieran invertir en municipios, áreas verdes, accesos”.

Consultada por si pudiera ser parte de la discusión parlamentaria, votaría a favor o en contra del proyecto este miércoles, aseguró que lo haría a favor. “Las AFP se convirtieron en muy intocables por demasiado años, por un tema de coherencia los que siempre vimos como algo que había que abrir y conservarlo y no poner un muro”, argumentó.

También cuestionó la forma en que se han planteado las medidas desde La Moneda, ya que “se ha fallado no solo en comunicar las cosas, sino tomar otras iniciativas que sean más proactivas“. Por ejemplo, habló de la reducción de sueldos de altos funcionarios públicos como el del mandatario: “Debió partir con el ejemplo del presidente de la República, ‘sabe que más, renuncio al sueldo del presidente'”.

Finalmente, sobre las tensiones al interior de RN por los parlamentarios que votaron ha favor del proyecto del retiro de fondos, dijo que “la gente debería tener mucha empatía por sus electores y no debería estar tan politizado como esta hoy“. “El camino es más humano que político”, zanjó”.