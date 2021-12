El líder opositor venezolano, Leopoldo López, se encuentra visitando Chile, según aseguró, “invitado por distintas universidades”, en una gira que lo ha llevado por otros países como República Dominicana, Panamá, Puerto Rico y Estados Unidos.

En conversación con CNN Chile, el coordinador nacional del partido Voluntad Popular habló del proceso migratorio de sus compatriotas a Chile en los últimos años, especialmente ahora que se ha transformado en una crisis en la frontera norte, así como también sobre sus definiciones sobre el proceso electoral y desgaste de la fuerza opositora en su país.

“El origen de esta tragedia migratoria fue un proyecto político que se instaló hace 20 años, que reventó la economía y se tradujo en una tragedia humanitaria, se incrementaron los niveles de pobreza”, señaló López en cuanto a la crisis migratoria, agregando que “este año pasa a ser la más grande e importante del planeta, sin dudas la que ha sido más significativa del continente americano: Estamos hablando de más de seis millones de personas que han salido de nuestro país”.

Consultado por su parecer en cuanto a las propuestas migratorias de los actuales presidenciables chilenos, en vías a las elecciones del 19 de diciembre, el ex alcalde de Chacao evitó comprometerse con una opción, en cambio, indicó que “espero que se pueda garantizar una migración ordenada“, poniendo como ejemplo a seguir el caso de Colombia, país fronterizo que cuenta con la mayor población migrante venezolana.

Lee también: “Aquí hacen el papel de estúpidos”: Chavismo criticó pre informe de observadores de la U.E. en las últimas elecciones

“Hoy en Colombia hay más de dos millones y medio de venezolanos y el presidente Iván Duque, con una medida que es única y que ha sido aplaudida por todas las instituciones multilaterales, ha logrado estabilizar el ingreso de los venezolanos, dándoles oportunidades, legalidad y trabajo”, manifestó López.

Además, sostuvo que “la migración no va a parar hasta que no se cure el cáncer que es la dictadura de Nicolás Maduro y, siendo es una realidad, en mi opinión no solo Colombia, si no todos los países de la región, deben buscar la manera de hacer que esta migración ocurra de forma ordenada”.

Con respecto a lo que ha podido conversar con otros venezolanos residentes en Chile, López manifestó que “todos me dicen que han sido recibidos de buena manera, que han logrado integrarse y poder aportar su trabajo“. Asimismo, afirmó que “veo que se están integrando de una manera muy positiva, respetando mucho este país, su legalidad, su cultura y realidad”, sin dejar de recordar que “Venezuela en los años 70, 80 y 90 fue receptora de miles de chilenos, argentinos, ecuatorianos, peruanos y millones de Colombianos y esa realidad hoy nos toca a los venezolanos”.

“Hemos recibido un apoyo internacional importante, pero la realidad es que Maduro no está aislado“, dijo también en torno a lo que aseguró que ha sido el apoyo “de un bloque de países autoritarios, me refiero a China, Rusia, Turquía, Irán, Cuba” y que, mientras a ellos les han ofrecido “apoyo diplomático y político“, a Maduro le estarían extendiendo “equipamiento y personal militar, exportación de petróleo en contratos irregulares”, entre otros.

Lee también: El Partido Socialista Unido de Venezuela ganó 21 de 24 entidades federales

Sobre lo que se ha visto como un desgaste de la oposición venezolana, López señaló que Juan Guaidó representa “un hecho Constitucional“, en cuanto a su denominado nombramiento como presidente encargado del país: “Es un vacío que se llenó por lo que establece nuestra propia Constitución“, insistió. “Que ha pasado tiempo, que hay frustración, es verdad, pero que salir de Guaidó nos acercaría a salir de Maduro, no es verdad“, manifestó López.