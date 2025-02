“Las conversaciones con el Serviu han sido bastante lentas”: Alcalde de La Florida y situación de toma “Dignidad”

En entrevista con CNN Chile Radio, el jefe comunal también dijo que las personas que residen en la toma y que no cumplen los requisitos para acceder a un subsidio habitacional, "tendrán que recurrir nuevamente a sus redes de apoyo, a sus redes de familiares".

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, abordó la situación de la toma “Dignidad”, asentamiento ubicado en la comuna desde hace poco más de cinco años. Actualmente, viven en el megacampamento entre 700 y 750 familias, lo que significa más de 2.000 personas en una zona de quebrada.

Según indicó, hay un catastro de quienes viven en el lugar, pero “también hay un grupo importante de gente que no está dispuesta a catastrarse porque está en situación de irregularidad, ya sea de la migratoria o de otra naturaleza”, aseveró en entrevista con CNN Chile Radio.

El jefe comunal señaló que la toma se originó a fines de 2019, “en el contexto del estallido social”, al igual como se creó la de San Antonio, en Valparaíso. “Principalmente con familias de Peñalolén, que no encontraron una solución habitacional en esa comuna y vieron este espacio y terreno y decidieron tomárselo”, dijo.

En ese sentido, fue enfático en señalar que “desde el día 1” desde el municipio se han mostrado disponibles para poder “sacar a esas personas que se encuentran en una zona de riesgo aluvional, que son la ribera más inmediata hacia la quebrada”.

Cuando se le preguntó a dónde podrán irse las personas que habitan la toma, Reyes respondió que “tendrán que recurrir nuevamente a sus redes de apoyo, a sus redes de familiares”.

De todos modos, recalcó respecto a las personas que cumplen con los requisitos para postular a un subsidio, “todo a la disposición a colaborar con ellos, desde luego incluso haciendo un esfuerzo económico de parte de la municipalidad en coordinación, por supuesto, con la asignación de subsidios que corresponde a Serviu, no corresponde al municipio”.

En cuanto a aquellos que no cumplen con las condiciones para acceder a un subsidio, “no hay ninguna posibilidad, no hay espacio. Por el contrario, no quisiéramos el día de mañana tener que lamentar una situación, ya sea por un incendio o eventualmente por el riesgo aluvional que tienen esas personas en ese lugar, y finalmente nosotros como autoridades tengamos algún grado de responsabilidad por no haber hecho, por no haber observado, obviamente, el cumplimiento de la ley”.

Conversaciones con el Gobierno

En relación con el mismo tema, el alcalde comentó que ha mantenido reuniones con el Serviu y con la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

“Y reconozco en Gonzalo Durán, una persona que ha colaborado bastante en este tema. Hace un par de meses atrás tuvimos un incendio y él ha contribuido con la fuerza pública para evitar que se vuelva a retomar ese lugar”, valoró.

Sin embargo, afirmó que con el Serviu “las conversaciones han sido bastante lentas, no al ritmo que requiere esta situación, porque no podemos, estamos a un par de meses de enfrentar el otoño, el invierno, y no podemos llegar nuevamente a esa fecha con esas personas, particularmente, insisto, en la reguera más inmediata”.