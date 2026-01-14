Lagos y desmarque del Gobierno sobre Ley Naín-Retamal: “La responsabilidad del Ejecutivo en esto es evidente, ineludible”

El encargado de comunicaciones del Partido Comunista y miembro de su comité central se refirió a las palabras del Presidente Boric en Tolerancia Cero, además de abordar el conflicto en Venezuela tras la captura de Maduro y las razones por las que desde su partido defienden que Cuba no es una dictadura.

El resultado en el caso de Gustavo Gatica y la absolución del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo abrió una grieta aparentemente irreparable en el oficialismo, luego que desde el Partido Socialista salieran al paso de los cuestionamientos que realizaron distintos personeros políticos del Partido Comunista y del Frente Amplio.

En particular, la discusión y aprobación de la Ley Naín-Retamal volvió a la palestra a propósito del fallo, pues, si bien aún no se conoce el detalle del dictamen, se prevé una aplicación de esta norma al considerarse la legítima defensa de Crespo y no los apremios ilegítimos con resultados graves o gravísimos que imputaba Fiscalía.

Al respecto habló en CNN Prime el encargado de comunicaciones del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, histórico militante del partido y miembro de su comité central.

Para Lagos una primera respuesta desde su sector debiera ser impulsar modificaciones legales, dado el resultado de este caso.

Con ello, se refirió a los dichos del Presidente Gabriel Boric sobre que no fue el Gobierno el que impulsó esta normativa, marcando distancia de una ley que de todas formas destacan entre los mil avances de esta administración.

“La responsabilidad del Ejecutivo en esto es evidente. Ineludible. Yo entiendo que puede estar ahí la idea del Presidente de decir ‘esto no nos gustó, esto no nos parece. Nosotros no estábamos pensando en esto’. Pero la responsabilidad del Ejecutivo es la que es”, comentó Lagos.

En esa línea, aseguró que la manera en que desde el Ejecutivo pueden “rectificar el error” es “empujar para que esto no vuelva a ocurrir, y en eso el Ejecutivo puede jugar un papel”, por lo que habría esperado una autocrítica al respecto.

Suspensión del PS

En cuanto a la suspensión de su participación en el oficialismo anunciada este miércoles por parte del Partido Socialista, Lagos expresó que como partido harán los esfuerzos para volver a estar en un mismo bloque. En ese sentido, a su juicio las críticas y diferencias de opinión no debería derivar en la salida del partido del bloque oficialista, pues “no ayuda”.

Defendiendo tanto la forma como el fondo de las críticas de sus correlegionarios, Lagos aseguró que estarían dispuestos a hacer algún gesto al PS.

Cuba y Castro

A sus dichos sobre que Cuba es una dictadura el Presidente Boric agregó en Tolerancia Cero que considera que Fidel Castro fue un dictador. Las palabras del mandatario generaron críticas inmediatas por parte de representantes comunistas, como la de la diputada Carmen Hertz quien calificó de “lamentables” y “falsas” las declaraciones del Presidente.

“Nosotros lo hemos dicho: para nosotros Cuba no es una dictadura. Y lo hemos dicho con argumentos, con elementos históricos, con conceptos que refieren a una forma de soberanía”, contestó.